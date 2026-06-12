На сједници Савјет безбједности УН и о генералу Ратку Младићу

Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Захтјев и аргументи за пријевремено пуштање генерала Ратка Младића из хуманих разлога чули су се и у Савјету безбједности УН-а. Српски представник каже да циљ Србије није поновно разматрање пресуде или привилиговано понашање за било кога
"Захтјев за хумано ослобађање Младића је био стриктно заснован на медицинским налазима, те пропраћен темељним гаранцијама. Србија се залаже за систем који је принципијелан, консистентан и утемељен у вриједностима правде, хуманости и владавине права", рекао је Радомир Илић, Стална мисија Србије у УН.
Предсједник Механизма остаје при свом, многи оцјењују нехуманом ставу. Одлука је, тврди, донесена „у складу с правним начелима“. Каже Грасијела Гати Сантана да право одлучивања о пуштању на слободу осуђеника по хуманитарној основи треба да остане унутар Механизма. О томе, каже, и даље треба да одлучују међународне судије.
"Свјесна сам да је покренуто питање у вези са скором одлуком у вези с раним отпуштањем Ратка Младића. Одлука, која је постигнута у консултацији са пет других судија који су судили Младићу, обухватила је све процедуралне гаранције и принципе закона. Користим прилику да истакнем да кредибилна правда зависи од правне независности без неприкладног политичког притиска", река је Грасијела Гати Сантана, предсједник Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу.
Механизам показује антисрпску пристрасност, категорична је била замјеник сталног представника Руске Федерације при УН-у. Подсјетила је Марија Заболоцка на кршење права првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, као и на чињеницу да Ратку Младићу није дозвољено да се лијечи у Србији.
„Одлука Механизма од 14. маја о раном ослобађању Младића по хуманитарној основи је незаконита, апсурна и једноставно нехумана. Одлука о не ослобађању Младића ће постати још једна мрља на репутацији Механизма. И у одлици је наведено да генерал умире. Присутни се могу упознати са садржајем нашег писма о овој теми - тражили смо моментално ослобађање српског генерала и да му се пружи прилика да своје посљедње дане проведе у својој домовини", рекла је Марија Заболоцка, замјеник сталног представника Руске Федерације при УН.
Такође, додаје Рускиња, најбоље би било да сви осуђеници своје казне служе у матичним земљама, уз одговарајући надзор. Генерал је јако лоше, каже за АТВ његов син Дарко Младић.
„Данас смо се чули и видели преко телефона. Лоше је, јако је лоше. Не може да говори. Све је лошије и лошије. Полако све то иде у једном јако лошем правцу“, рекао је Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.
Осим Хашког трибунала, не постоји ниједна институција на земаљској кугли која у притвору држи човјека чије је здравствено стање тешко, порука је премијера Српске.
„То говори о односу према нама, то говору, на крају крајева, зашто је тај Хашки трибунал и формиран, ко се налази у његовим казаматима и ко је добио највише година“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Важно је, каже лидер СНСД-а, да се чује да је руководство Републике Српске пресуђено по такозваној командној одговорности која не постоји нигдје на свијету, па према томе не може бити ни кривице. Срби су били покусни кунићи Хашком трибуналу.
„Нису имали конкретне доказе ни за Младића, ни за Караџића, ни за Биљану Плавшић, ни за Мому Крајишника, ни за кога, онда су измислили командну одговорност, па сад је неко други крив. То никада у историји до сада није било. То је примијењено само на нама и то се, наравно, увјежбавало у нади да ће пробити у Русију и да ће тамо покупити руководство Русије, па се понашати с њима на исти начин, али ето не успијевају“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Без обзира на изузетно тешко здравствено стање, Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Ратко Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију. Посљедњи пут, то се десило 14. маја. Генерал Младић је 10. априла имао први, а 2. маја још један мождани удар, након чега му се здравствено стање додатно погоршало.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
20
43
20
35
20
27
20
23
20
20
Тренутно на програму