Министарство финансија: Само ове године 750 милиона КМ за инвестиције широм Српске

Аутор:АТВ
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Република Српска је кренула у велики инвестициони циклус и у току је имплементација 6,6 милијарди КМ вриједних инвестиција. Само у овој години из Буџета ће бити издвојено 750 милиона КМ за инвестиције широм Републике Српске, саопштило је Министарство финансија Српске, реагујући на позив предсједника ПСС-а Драшка Станивуковића на протесте због задужења Владе Српске за 800 милиона КМ.
Од укупних инвестиција које се издвајају из Буџета Републике Српске, 80 одсто се односи на инвестиције у локалне заједнице, тј. општине и градове Републике Српске у којима се рјешавају значајни инфраструктурни пројекти од користи за локално становништво, навело је Министарство.
- Све општине које су поднијеле захтјев за помоћ из Буџета Републике Српске путем одговарајућих процедура посредством Министарства финансија, добиће средства од Владе Републике Српске - нагласили су.
Водећи се политиком да потпуно оправдано и корисно инвестирање подразумијева и веће задуживање, Влада Републике Српске све одлуке о дугу доноси одговорно и савјесно.
- У прилог томе иде чињеница да ће без обзира на повећано задуживање, јавни дуг Републике Српске на крају године износити 33,8 одсто бруто домаћег производа (БДП), што је испод законске границе, а 2005. године када је опозиција била на власти јавни дуг је износио 55 одсто БДП-а и у то вријеме није било нити једне инвестиције - саопштили су.
Пошто се Република Српска више не суочава са санкцијама, омогућен је приступ и унутрашњим и спољњим тржиштима.
Како би направила значајан искорак у развоју и значајан раст БДП-а, Република Српска мора у наредном периоду још више подићи ниво инвестирања, јер су у протеклом периоду под блокадама изгубљене прилике за то, што се мора надокнадити .
- Било би добро када би и град Бањалука кренуо у значајније инвестирање и када би завршио бар један велики инфраструктурни пројекат од којег би користи имао град и Република Српска у цјелини - закључили су у саопштењу.
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