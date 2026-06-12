Гојко Кличковић предао дужности начелника Крупе на Уни

Аутор:АТВ
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У општини Крупа на Уни данас је обављена примопредаја дужности између начелника Гојка Кличковића и вршиоца дужности замјеника начелника Ђуре Бабића.
Кличковић је у уторак, 9. јуна, поднио неопозиву оставку, а Бабић је изабран истог дана на ванредној сједници локалног парламента.
Бабић је рекао Срни да су према евиденцијама дуговања општине 339.277 КМ.
Према његовим ријечима, обавезе за плате запослених у Општинској управи, одборничке накнаде и накнаде за чланове Општинске изборне комисије износе 200.448 КМ.
Обавезе према добављачима су 62.399 КМ, обавезе из уговора 35.690 КМ, за социјална давања 35.435 КМ.
Тродневни штрајк упозорења запослених у општинској управи Крупа на Уни завршен је јуче.
Запослени траже да се плата за март и април исплати до 15. јуна, плата за мај до 25. јуна.
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