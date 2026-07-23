Кад каже цијену јагњетине људи се преврну: Илија ради на плус 50, а у овом му је спас

Аутор:АТВ редакција
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Ниједно право славље, весеље или породично окупљање тешко да може да прође без препознатљивог мириса печене јагњетине. За многе у Далмацији је то симбол љета, дружења и традиције, али посљедњих мјесеци цијена овог специјалитета све чешће привлачи пажњу.
Док бројни туристи и гости спас од врућине траже у климатизованим ресторанима или уживају на плажама, с друге стране су људи који раде у готово немогућим условима. Један од њих је печењар из Задра Илија Јалушић, који током најјачих љетњих врућина проводи сате поред ужареног ражња, гдје температура прелази 50 степени. Док се већина склања од жеге, он ради у готово пакленим условима.
Послије велике спарине и високих температура, на Јадрану је коначно пала киша, негдје више, а негдје мање. Ипак, ни екстремне врућине нису спријечиле туристе да наставе да уживају у љетовању.
Док се туристи расхлађују у мору, печењар из Задра вриједно ради посао који нимало није лак. Његов дневни задатак је да испече седам јагњади, три прасета и ко зна колико пилића. Током године потроши око 500 метара огревног дрвета.
На једноставно питање да ли му је вруће, Илија кратко одговара:
– Температура буде мало виша, али човек се навикне, а и не кукамо много. Радим од шест ујутру до два поподне – рекао је Илија.
Док се маст слива са меса, низ лице му тече зној који пече очи. Илија је прије неколико дана прославио 51. рођендан, а током радног времена попије и до десет литара воде. Каже да га послије напорног дана освјежи једино купање у мору.
Овим послом бави се већ десетак година. Прије тога је у Славонији чувао овце. Гости га често хвале и уживају у мирису печења, али ријетко ко би, како каже, желио да га замијени макар на пет минута.Гости кажу:
– Свака част”, а онда наставе својим путем – каже Илија.
Конобар из Задра Даријо Шимић истиче да је посао печењара изузетно тежак.
– Свака му част. Веома је тешко и нимало лако. Он је овдје права легенда. Тренутно имамо само двојицу печењара, а трећег не можемо да пронађемо ни по коју цијену – рекао је Шимић.
Иако се температура поред самог ражња готово не може измјерити обичним термометром, Илија каже да овај посао ипак има и своје лијепе стране. Послије осам сати рада поред ватре највећа награда му је када види задовољне госте који уживају у печењу.
Управо цијена печене јагњетине посљедњих дана изазвала је бројне реакције међу грађанима. Посебну пажњу привукла је вијест из Метковића, гдје се килограм печене јагњетине продаје за чак 45 евра. Многима је та цијена на први поглед дјеловала веома високо, али поређење са цијенама у Загребу показује другачију слику.
Брза провјера цјеновника познатих печењара показује да јагњетина у Метковићу заправо није међу најскупљима. У Загребу се килограм печене јагњетине продаје за око 54 евра у познатим печењарама, док у чувеном ресторану Округљак цијена достиже и 82 евра по килограму.
За поређење, за 45 евра данас можете да купите четири или пет хамбургера или три квалитетније пице.
Иако се многима чини да је 45 евра за килограм јагњетине луксуз, угоститељи објашњавају да су на коначну цијену утицала бројна поскупљења. Поскупјели су жива јагњад, превоз, огревно дрво, али и радна снага. Управо раст трошкова производње и рада посљедњих година значајно је утицао на цијену овог специјалитета, пише Дневно.хр.
Колико су цијене порасле најбоље показује поређење са претходним годинама. На Илиндан 2023. године килограм печене јагњетине продавао се за 35 евра, док данас кошта 45 евра, што представља поскупљење од готово 30 одсто за само две године.
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