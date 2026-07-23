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Ова три знака ће коначно ријешити финансијске проблеме: Новац стиже са свих страна

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 12:15

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

У неким животним периодима чини нам се да се рачуни само гомилају. Ипак, према астролошким прогнозама, за припадние неких знакова долази вријеме који би могло олакшати финансијску ситуацију.

Послије мјесеци премишљања, одлагања и покушаја да пронађу најбоље рјешење, звијезде овим хороскопским знацима, према вјеровању астролога, доносе прилику да затворе старе обавезе, поправе финансијску ситуацију и поново осјете сигурност.

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Дјевица

Дјевице су познате по томе што све држе под контролом и ријетко одустају када имају циљ пред собом. Према астролошким тумачењима, сада би могле да добију потврду да се њихов труд исплатио. Могућа је вијест о новој пословној прилици, уплати која је каснила или награди за нешто на чему су дуго радиле. Оно што је дуго било неизвјесно могло би коначно да добије позитиван епилог.

Рибе

Рибе би могле да добију подршку из правца из ког се нису надале. Било да је ријеч о пословној понуди, договору или помоћи особе из прошлости, овај период би им према хороскопу могао донијети осјећај растерећења. Послије времена у којем су морале да буду опрезне са сваким динаром, долази могућност да лакше организују своје финансије и направе нови почетак.

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Ован

Овнови често не воле да чекају и најрадије би све ријешили одмах, али неке финансијске ситуације захтијевају вријиеме. Према астролошким прогнозама, сада би могла стићи вијест коју дуго очекују. Било да је ријеч о наплати неког потраживања, послу или договору који је дуго био на чекању, овај период може дониијети осјећај да се коначно отвара пут ка стабилности.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

Паре

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