Да ли ношење мобилних телефона у џепу смањује плодност код мушкараца?

Аутор:АТВ редакција
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Тема која годинама изазива различита мишљења код људи јесте повезаност мушке плодности са ношењем мобилних телефона у џеповима.
Поједина истраживања показала су да мобилни телефони могу утицати на квалитет и количину сперматозоида због електромагнетног зрачења које емитују. Друга, међутим, нису потврдила такву повезаност или су закључила да је она слаба и привремена.
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Зато су потребна додатна истраживања како би се добио поузданији одговор. Неплодност погађа приближно један од шест парова широм свијета, а у више од половине случајева узрок је лош квалитет сперме.
Током посљедње три деценије квалитет сперме је у опадању, али разлог за то још није јасно утврђен. Изнесене су бројне теорије, али ниједна није добила чврсту научну потврду. Као могући узроци помињу се животна средина, генетика, начин живота, исхрана, стрес, лијекови, конзумирање алкохола, пушење и психолошки притисак.
Већина ових претпоставки заснива се на епидемиолошким студијама ограниченог обима. На списку потенцијалних фактора нашли су се и мобилни телефони, због емитовања високофреквентних електромагнетних таласа (800–2.200 MHz), које људско тијело може да апсорбује.
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Клиничка испитивања на пацовима и мишевима указала су на то да таласи које емитују мобилни телефони могу утицати на квалитет сперме и изазвати хистолошке промјене у тестисима. Ипак, услови у којима су ова испитивања спроведена далеко су од свакодневне изложености људи електромагнетним таласима. Слична запажања добијена су и у лабораторијским експериментима на људској сперми *ин витро*, али ни ти резултати нису довољни да би се извели поуздани закључци.
Истраживања на ову тему су малобројна, обухватају релативно мали број испитаника и често дају међусобно супротне резултате. Поред тога, на њих утичу бројни фактори који могу искривити добијене податке, преноси Глас Српске.
Једно од најпознатијих истраживања спроведено је у Швајцарској 2005. године. У њему је учествовало око 2.800 младића старости од 18 до 22 године, који су током процјене способности за служење војног рока попунили онлајн упитник о навикама кориштења мобилног телефона. Студија је покренута у вријеме када паметни телефони нису били ни приближно распрострањени као данас, али је њен циљ био да испита могућу повезаност између изложености зрачењу мобилних телефона и квалитета сперме.
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На крају је само 5,3 одсто контактираних испитаника доставило комплетну документацију, укључујући и лабораторијске анализе сперме неопходне за испуњење циљева истраживања. Истраживачи су анализирали учесталост и начин коришћења мобилних телефона, као и основне параметре квалитета сперме – запремину, концентрацију, укупан број, облик и покретљивост сперматозоида.
Резултати су показали да су мушкарци који су мобилни телефон користили више од 20 пута дневно имали око 21 одсто мању концентрацију сперматозоида у односу на оне који су га користили мање од десет пута дневно. Ипак, и код те групе вриједности су остале изнад прага који се сматра ризичним за плодност. Такође, није утврђено да употреба мобилног телефона утиче на покретљивост или грађу сперматозоида.
Иако ови резултати нуде једно од могућих објашњења за смањење броја сперматозоида, они не доказују да мобилни телефони директно изазивају неплодност, нити да мушкарци који их често користе аутоматски угрожавају своју репродуктивну способност. Студија показује статистичку повезаност, али не и узрочно-посљедичну везу. Могуће је да електромагнетно зрачење у одређеној мјери утиче на стварање сперме, али је једнако могуће и да особе које интензивно користе мобилне телефоне имају друге животне навике које утичу на квалитет сперме.
Охрабрујући резултат истраживања јесте то што није пронађен доказ да ношење мобилног телефона у џепу панталона доводи до смањења броја сперматозоида.
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„Ако мушкарце то ипак брине, држање телефона у торби и ограничавање његовог кориштења релативно је једноставна мјера. Али тренутно нема доказа да би то побољшало квалитет сперме. Што се мене тиче, наставићу да држим телефон у џепу панталона“, каже др Алан Пејси, професор андрологије на Универзитету у Манчестеру, у Енглеској.
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