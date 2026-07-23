Аутомобилом улетјела у башту кафића, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Ракек у Словенији догодила се тешка саобраћајна несрећа, када је жена возач аутомобилом улетјела на терасу угоститељско гобјекта и ударила двоје гостију.
Према информацијама ПУ Љубљана, до несреће је дошло приликом изласка возила с оближњег паркинга. Том приликом једна особа задобила је тешке тјелесне повреде, али се, према досадашњим информацијама, налази ван животне опасности. Друга особа прошла је с лакшим повредама.
Како су саопштили ватрогасци Добровољног ватрогасног друштва Церкница, аутомобил се зауставио тек након што је великом силином ударио у носећи стуб надстрешнице терасе.
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На мјесто догађаја брзо су стигли полиција, ватрогасци и екипе хитне медицинске помоћи. Ватрогасци су осигурали подручје, стабилизовали оштећену конструкцију надстрешнице како би спријечили њено урушавање те пружили прву помоћ повријеђенима до доласка медицинских тимова из Церкнице и Постојне.
Након указане помоћи на мјесту несреће, теже повријеђена особа превезена је у болницу на даље лијечење, док полиција проводи истрагу како би утврдила све околности које су довеле до ове несреће.
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