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Српкиња убијена у Даласу: Тијело пронађено у аутомобилу, ухапшен њен партнер

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 13:11

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

У аутомобилу у Даласу у САД пронађена је мртва Српскиња В. П. (41). Због сумње да је починио стравичан злочин убиства, ухапшен је њен партнер.

Како је за Курир потврђено из породице несрећне жене, иначе мајке двоје дјеце, њен нестанак био је пријављен у суботу.

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- Од суботе се никоме није јављала, а тада је посљедњи пут био онлајн и њен телефон. Истог дана је полицији пријављен нестанак, али је због законске процедуре потрага за њом почела у недјељу - каже рођак убијене жене.

Према његовим ријечима, полиција је по пријави нестанка В. П. испитивала њеног партнера, али је он понављао да не зна гдје је. Међутим, два дана касније, њено тијело пронађено је у аутомобилу.

- Према информацијама које имамо за сада, преминула је од посљедица наношења тешких повреда. Још увијек не знамо детаље, нити шта се тачно догодило. Знамо да ње више нема и да ништа не може да је врати - додаје саговорник поменутог портала.

Несрећна жена, према до сада прикупљеним доказима, у суботу је била на журци са својим партнером. Наводно, он је конзумирао алкохол и дошло је до свађе међу њима, јер је био љубоморан, због чега су на њено инсистирање отишли са прославе. То је, према незваничним информацијама, био посљедњи пут да су пријатељи видјели Српкињу.

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- Забринути за њу, покушавали су да је пронађу. Међутим, како се није јављала на телефон и како нико није могао да је пронађе, алармирали су полицију. Најприје је пронађен њен мобилни телефон, за који је утврђено да је посљедњи пут био активан у кући њеног партнера, извјесног Денија. Два дана касније, стигле су најгоре могуће вијести - додаје рођак убијене жене.

Он наглашава и да се В. П. никада није жалила да има проблеме са партнером, нити је било шта наговијестило трагедију:

- Била је весела жена, пуна живота. Никада нам се није пожалила да има проблем, да јој треба било каква помоћ.Тешко нам је да прихватимо да је више нема.

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Тагови :

Далас

Америка

Убиство

убијена Српкиња у Даласу

хапшење

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