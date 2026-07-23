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Загађено фекалијама: Забрањено купање на плажи у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:08

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Загађено фекалијама: Забрањено купање на плажи у Хрватској
Фото: Pixabay

На плажи у Стону забиљежено је краткотрајно фекално загађење мора због повишене концентрације бактерије ешерихија коли па се до даљњег не препоручује купање, упозорено је данас из Дубровачко-неретванска жупаније.

Краткотрајно загађење фекалијама потврђено је током петога редовног испитивања квалитета мора за купање, које спроводи Завод за јавно здравство Дубровачко-неретванске жупаније.

"Утврђено је да резултати анализе мора за купање на плажи Стон прелазе граничну вредност за бактерију ешерихија коли", наводе из завода.

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Узимање узорака мора понављаће се до престанка загађености, о којем су обавештени Инспекција заштите околине и остале надлежне инспекције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

Плажа

Забрањено купање

Фекалије

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