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Путин: Русија самостално производи све за војску

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:57

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Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.
Фото: Vyacheslav Prokofyev/Tanjug/AP

Русија је једна од ријетких земаља на свијету која самостално производи сировине за оружје, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на сједници Савјета безбједности земље.

"Као што је познато, Русија је једна од ретких земаља у свијету која самостално производи неопходне материјале, компоненте и сировине за серијску производњу перспективних, као и модернизацију постојећих модела наоружања, војне и специјалне технике“, рекао је Путин на почетку сједнице", преноси Спутњик.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

војска

Оружје

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