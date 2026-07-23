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Бакалар: Поред скенирања обавезно и ручно бројање гласова

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 15:31

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Бакалар: Поред скенирања обавезно и ручно бројање гласова
Фото: АТВ

На предстојећим општим изборима у БиХ, након скенирања гласачких листића, биће обавезно и ручно бројање гласова, а онда ће их Централна изборна комисија БиХ поредити и доносити адекватне одлуке, рекао је данас члан Комисије Жељко Бакалар.

Бакалар је изразио наду да ће се до прелиминарних резултата избора доћи брже него до сада.

- Након скенирања и трансфера резултата према серверу ЦИК-а, процес ће се одвијати на исти начин како се одвијао и раније. Биће обавезно и ручно бројање, а онда ће резултати ручног бројања и скенирања бити неки параметар како ће ЦИК поступити - рекао је Бакалар на конференцији за новинаре.

Он је оцијенио да је жријебање политичких субјеката за редослијед на гласачком листићу електронским путем "највећа револуција у изборном систему БиХ".

Бакалар је рекао да ће листићи за Парламентарну скупштину БиХ, Народну скупштину Републике Српске, Представнички дом Парламента Федерације БиХ и скупштине кантона бити са називима политичких субјеката и са бројевима кандидата.

- Сваки бирач ће уз гласачки листић добити један додатак са именима кандидата да би се могао снаћи и да би, уколико жели заокружити преференције, могао одабрати кандидата на листићу по редном броју - додао је Бакалар.

На констатацију новинара да би то могло успорити изборни процес на биралишту, Бакалар је рекао да се то не зна.

- Пилот пројекат је показао да су гласачки листићи који садрже сва имена и презимена кандидата били неконтролисано дуги, што је успоравало процес. Ово је покушај ЦИК-а да искористи своју законску могућност да одреди садржај и форму гласачког листића - рекао је Бакалар, а преноси Срна.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

гласање

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