Жријебањем утврђен редослијед на гласачком листићу за опште изборе

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ данас је жријебањем утврдила редослијед 82 политичка субјекта на гласачком листићу за опште изборе у октобру ове године.
Предсједник ЦИК-а Јован Калаба рекао је прије почетка да се жријебају политички субјекти овјерени за учешће на изборима, односно 49 политичких странака, 29 коалиција и четири независна кандидата, преноси РТРС.
Жријебање је проведено електронским путем кориштењем међународног интернет сервиса random.org тако што је унијета листа политичких субјеката формирана према редослиједу пријаве ЦИК-у, након чега је алгоритмом насумично одређен њихов редослијед на гласачком листићу.
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СНСД Милорад Додик налази се на 21. мјесту, на четвртом је коалиција Социјалистичка партија Петар Ђокић – ДЕМОС, СДС на седмом, Уједињена Српска на 27, а листа "За правду и ред – Небојша Вукановић" на 31. мјесту, Драшко Станивуковић – Покрет сигурна Српска на 62.
Коалиција ДНС - НПС Бањац - Нешић је на 33. мјесту, Социјалистичка партија Српске Горан Селак на 36. Воља народа Српске др Владо Ђајић је на 61. мјесту, Народни фронт Јелена Тривић на 66.
ЦИК БиХ ће након данашње сједнице Комисије објавити коначну листу на својој интернет страници.
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