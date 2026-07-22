Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да СНСД неће подржати извјештај о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ у прошлој години, јер није радила у складу са законом.
Вулићева је рекла да је ЦИК искључиво била послушник Кристијана Шмита.
"На тај начин је апсолутно понижен овај дом као највиши законодавни орган, и не знам ни због чега нам подносе извештај кад они имају свог налогодавца, мада, додуше, отишао је", рекла је Вулићева на сједници Представничког дома.
Вулићева је указала на то да о ставу Централне изборне комисије према посланицима, најбоље говоре нова правила, те да нико не бјежи од нових технологија, преноси Срна.
- Али, ја вама постављам питање: зар вас није мало срамота да од људи правите бројеве? Ви сте наумили да избришете наша имена и презимена, да ставите некакве приручнике, и сад баба од 77 година, која треба имати некакав налаз, да јој треба помоћ трећег лица и слично, треба у некаквим тамо приручницима или на некаквој табли да 10 минута тражи да ли има тај неко њен - рекла је Вулићева.
Дневни ред је исцрпсљен, а након паузе, посланици ће гласати о тачкама које су данас биле на дневном реду.
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