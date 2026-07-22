Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

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Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ није усвојио захтјев да се о Приједлогу закона о допуни Закона о комуникацијама, која се односи на успостављање јединственог броја за хитне случајеве, расправља по хитној процедури.
Допуна се односи на увођење јединственог броја 112, а за хитну процедуру није било ентитетске већине.
Ентитетске већине, за хитну процедуру, није било ни за Приједлог закона о измјени Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ.
Предложене измјене односе се на заштиту лица која се одлуче да пријаве корупцију у БиХ, чије је доношење покренуто ради усклађивања са европским стандардима и строжег кажњавања за одавање идентитета пријавиоца корупције.
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