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Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

22.07.2026 17:43

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Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112
Фото: АТВ

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ није усвојио захтјев да се о Приједлогу закона о допуни Закона о комуникацијама, која се односи на успостављање јединственог броја за хитне случајеве, расправља по хитној процедури.

Допуна се односи на увођење јединственог броја 112, а за хитну процедуру није било ентитетске већине.

Ентитетске већине, за хитну процедуру, није било ни за Приједлог закона о измјени Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ.

Предложене измјене односе се на заштиту лица која се одлуче да пријаве корупцију у БиХ, чије је доношење покренуто ради усклађивања са европским стандардима и строжег кажњавања за одавање идентитета пријавиоца корупције.

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Таг :

ПД ПС БиХ

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