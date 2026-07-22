Logo

Невријеме "библијских размјера": Ураган харао градовима, десетине људи повријеђене

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 18:11

Коментари:

0
Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Због посљедица јаке олује која је протекле ноћи погодила Сјеверну Македонију помоћ је у скопским болницама затражило више од 30 повријеђених особа, а без струје је и даље око 300 трафостаница широм земље, саопштили су званичници.

Министар здравља Сашо Клековски је саопштио да су сви повријеђени у стабилном стању, и да су благовремено добили медицинску помоћ, преноси Телма.

Директор скопске градске опште болнице "Свети Наум Охридски" Небојша Настов је изјавио да је 11 пацијената који су задобили повреде током невремена примљено на Трауматолошку клинику у Скопљу, а да је 22 пацијента примљено у градску болницу.

Како је саопштено, неколико здравствених установа широм земље такође је оштећено током невремена, тако што је вјетар односио дио кровне конструкције, или због палог дрвећа.

Невријеме које је погодило неколико градова у Сјеверној Македонији довело је до оштећења трафостаница и неколико стотина оборених стубова, због чега је синоћ 2.308 трафостаница Електродистрибуције остало без струје.

Нестанцима струје највише су били погођенији дијелови Скопља, Куманова и Кочана а према саопштењу државне Електродистрибуције тренутно је још око 300 трафостаница широм земље и даље без струје, јер оборена вегетација на многим мјестима потпуно блокира приступ и додатно отежава рад.

Ураган похарао дијелове земље

У невиђеном невремену које је у уторак погодило дијелове Сјеверне Македоније причињена је велика материјална штета, а десетине особа је повријеђено.  

Хидрометеоролошка управа Сјеверне Македоније објавила је данас да је подручје Скопља, Штипа и Струмице, током јучерашњег невремена, погодио ураган.  

Како се наводи у саопштењу, на аутоматској метеоролошкој станици у Штипу у 17.00 регистрован је ураган са максималним ударом вјетра од 134 километра на сат, са правцем запад-сјеверозапад.  

У Скопској котлини, на аутоматској метеоролошкој станици "Скопље", у 16.10 регистрован је ураган са максималним ударима вјетра од 130 километара на сат и са правцем сјевер-сјеверозапад.  

Вјетар исте брзине од 130 километара на сат, сјеверозападног правца, регистрован је и на Аутоматској метеоролошкој станици "Ново Село" у Струмици, у 17.50.  

"Оркан/ураган, према класификацији јачине вјетра, је вјетар чија брзина прелази 118 километара на сат. То је изузетно јак вјетар који се веома ријетко јавља на овој територији и узрокује велика разарања и значајну штету ширих размјера", наводи се у саопштењу, а преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

невријеме

Олуја

вјетар

Коментари (0)

Више из рубрике

У море се излива канализација? На хрватском купалишту пронађена бактерија

Регион

У море се излива канализација? На хрватском купалишту пронађена бактерија

1 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Спајић предложио нове министре у влади

1 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Регион

Сезонци у Хрватској остали без зараде

1 ч

0
Клинац из БиХ у РХ доведен због ликвидација па убио друга

Регион

Клинац из БиХ у РХ доведен због ликвидација па убио друга

1 ч

0

  • Најновије

18

11

Невријеме "библијских размјера": Ураган харао градовима, десетине људи повријеђене

18

07

Пао систем за идентификацију путника у Хрватској, гранични прелаз блокиран

18

00

Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!

17

57

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

17

43

Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима