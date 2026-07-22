Невријеме "библијских размјера": Ураган харао градовима, десетине људи повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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Због посљедица јаке олује која је протекле ноћи погодила Сјеверну Македонију помоћ је у скопским болницама затражило више од 30 повријеђених особа, а без струје је и даље око 300 трафостаница широм земље, саопштили су званичници.
Министар здравља Сашо Клековски је саопштио да су сви повријеђени у стабилном стању, и да су благовремено добили медицинску помоћ, преноси Телма.
Директор скопске градске опште болнице "Свети Наум Охридски" Небојша Настов је изјавио да је 11 пацијената који су задобили повреде током невремена примљено на Трауматолошку клинику у Скопљу, а да је 22 пацијента примљено у градску болницу.
Како је саопштено, неколико здравствених установа широм земље такође је оштећено током невремена, тако што је вјетар односио дио кровне конструкције, или због палог дрвећа.
Невријеме које је погодило неколико градова у Сјеверној Македонији довело је до оштећења трафостаница и неколико стотина оборених стубова, због чега је синоћ 2.308 трафостаница Електродистрибуције остало без струје.
Нестанцима струје највише су били погођенији дијелови Скопља, Куманова и Кочана а према саопштењу државне Електродистрибуције тренутно је још око 300 трафостаница широм земље и даље без струје, јер оборена вегетација на многим мјестима потпуно блокира приступ и додатно отежава рад.
У невиђеном невремену које је у уторак погодило дијелове Сјеверне Македоније причињена је велика материјална штета, а десетине особа је повријеђено.
Хидрометеоролошка управа Сјеверне Македоније објавила је данас да је подручје Скопља, Штипа и Струмице, током јучерашњег невремена, погодио ураган.
Паднати дрвја и семафори, откорнати кровови и прозорци, прекини во електричната мрежа, блокирани патишта. Ова се последиците од невремето со силен ветер и дожд кое попладнево околу 17:00 часот го зафати Скопје.— TRT Balkan MK (@TRTBalkanMK) July 21, 2026
Граѓаните кои се најдоа на отворено бараа засолништа. Луѓето на… pic.twitter.com/GJJd5MDrar
Како се наводи у саопштењу, на аутоматској метеоролошкој станици у Штипу у 17.00 регистрован је ураган са максималним ударом вјетра од 134 километра на сат, са правцем запад-сјеверозапад.
У Скопској котлини, на аутоматској метеоролошкој станици "Скопље", у 16.10 регистрован је ураган са максималним ударима вјетра од 130 километара на сат и са правцем сјевер-сјеверозапад.
Вјетар исте брзине од 130 километара на сат, сјеверозападног правца, регистрован је и на Аутоматској метеоролошкој станици "Ново Село" у Струмици, у 17.50.
"Оркан/ураган, према класификацији јачине вјетра, је вјетар чија брзина прелази 118 километара на сат. То је изузетно јак вјетар који се веома ријетко јавља на овој територији и узрокује велика разарања и значајну штету ширих размјера", наводи се у саопштењу, а преноси Танјуг.
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