Сезонци у Хрватској остали без зараде

Аутор:АТВ редакција
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Група сезонских радника из Србије тврди да се овогодишњи одлазак на рад у Хрватској претворио у праву ноћну мору.
Умјесто зараде, кући су се вратили прије краја сезоне, без плата и са тврдњом да им послодавац није обезбиједио радне дозволе.
Један од радника, кувар који је желио да остане анониман, испричао је за Н1 Србија да су он и његове колеге вјеровали послодавцу да ће административни проблеми ускоро бити ријешени, због чега су почели да раде иако дозволе још нису биле издате.
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С друге стране, власник више угоститељских објеката одбацио је оптужбе, поручивши да је ријеч о „лажним прозивкама“ које не жели додатно да коментарише.
Према ријечима анонимног кувара, у Хрватску је стигло око 40 радника из Србије, који су били распоређени у пет угоститељских објеката истог власника.
Како тврди, сву потребну документацију за издавање радних дозвола предали су још у априлу, али су, упркос томе што дозволе нису биле готове, почели да раде вјерујући да ће процедура ускоро бити завршена.
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„Најприје смо чистили и припремали локале, а потом почели да радимо. Након отприлике месец дана, крајем јуна, у један ресторан дошле су санитарна, пореска и туристичка инспекција, затвориле објекат и написале казне власнику, али и запосленима који су радили без радних дозвола. Власнику је речено да затвори све локале док не ријеши тај проблем како му инспекције не би наставиле писати казне“, испричао је кувар.
Радници тврде да након тога нису добили ни новац који су зарадили.
Почетком јула сви су се вратили у Србију, уз обећање послодавца да ће ријешити документацију и поново их позвати на посао.
Међутим, кувар каже да није желио да се враћа.
„Након свега нисам имао намјеру да се враћам. Тражио сам само своју зараду, али сам у међувремену одустао и од тога. Чуо сам да су неки угоститељски објекти поново отворени и да сада у њима раде људи са хрватским држављанством“, рекао је он.
Саговорник истиче да му је ово била девета сезона рада на хрватском приморју и да раније није имао никаквих проблема.
„За девет година рада у Хрватској нико ме није закинуо ни за један евро. Ово је први пут да ми се нешто овакво догодило“, каже кувар.
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Према његовим ријечима, укупна штета коју је претрпјело око 40 радника износи више десетина хиљада евра.
Због тога је одлучио да јавно говори о свом искуству како би упозорио друге сезонске раднике да буду опрезни приликом уговарања послова у иностранству.
Послодавац, с друге стране, одбацује све оптужбе и тврди да наводи радника нису тачни.
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