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700 свиња еутаназирано због заразе само у два села

22.07.2026 15:43

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Три свиње у тору.
Фото: АТВ

На дијелу територије града Сремска Митровица на снази је ванредна ситуација због појаве афричке куге свиња у мачванским селима Ноћај и Салаш Ноћајски, а у циљу сузбијања ширења ове болести до сада је еутаназирано око 700 свиња.

На улазима у оба села, као и испред домаћинстава у којима је потврђена зараза, постављене су табле упозорења како би становништво било обавијештено о мјерама које су на снази.

Начелник Градске управе за пољопривреду Радосав Панић рекао је да је у Ноћају афричка куга потврђена на два газдинства, а у Салашу на већем броју домаћинстава.

Навео је да је ванредна ситуација у тим селима уведена како би се одређени поступци у сузбијању ширења заразне болести спроводили по убрзаној процедури.

''У осталим местима се ситуација прати из дана у дан и за сада нема случајева који изазивају сумњу, али вирус је непредвидив и морамо пратити ситуацију'', рекао је Панић за РТВ.

Апеловао је на одгајиваче да обиљеже свиње и да пријаве сваки сумњиви случај надлежној ветеринарској служби, као и да пријаве случајеве угинулих животиња.

''Имамо дојаве да се угинуле животиње бацају по каналима по атарима, а кад грабљивице то разнесу, веома је тешко контролисати ширење афричке куге'', навео је Панић.

Угинуле и еутаназиране животиње збрињавају се у складу са прописима - одвозе се у постројење "Енерго Зелена" или се, када је то потребно, закопавају у посебно припремљене јаме како би се спријечило даље ширење вируса.

Афричка куга свиња је изузетно заразна вирусна болест која погађа домаће и дивље свиње.

Симптоми укључују високу температуру, губитак апетита, малаксалост, отежано кретање и црвенило коже, а болест најчешће завршава угинућем заражених животиња.

Надлежни напомињу да афричка куга свиња није опасна за људе и не преноси се на друге врсте животиња, али да је због великих економских последица које изазива у сточарству, неопходно доследно примењивати биосигурносне мјере.

То подразумијева редовну дезинфекцију обуће, одјеће и опреме, ограничавање уласка у објекте у којима се држе свиње, као и обавезно пријављивање сваке промјене здравственог стања или угинућа животиња надлежним ветеринарским службама како би се спријечило даље ширење болести.

Надлежне институције настављају појачан надзор на угроженом подручју и апелују на одгајиваче да се строго придржавају свих прописаних мјера заштите.

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Тагови :

еутаназија

свиње

Афричка куга свиња

Србија

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