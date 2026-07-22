Бака (74) из Београда избацила своју дјецу из тестамента: ''Зар је толико тешко издвојити сат времена за мајку?''

Аутор:АТВ редакција
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Бака Радмила (74) из Београда се суочила са суровом животном истином након што је цијели живот посветила дјеци и изградњи породичног дома.
Њена кућа у Београду сада је празна, пензија је једино што јој стиже сваког мјесеца, а она је донијела одлуку о којој бруји цијели комшилук – породична оставштина неће отићи у руке њених насљедника.
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Бака Рада удала се са 19 година за своју прву љубав, надајући се да ће у старости уживати са супругом, окружена дјецом и унуцима. Одрицали су се свега како би одгајили четворо дјеце, али након супругове смрти остала је само тишина која пара уши у огромној, празној кући. Дјеца јој, како каже, ријетко долазе и дешава се да прођу мјесеци без иједне посјете. Зато је одлучила да напише тестамент на који су многи остали неми.
– Када су били мали, нисам спавала ноћима. Када су одрасли, мислила сам да ће доћи вријеме да заједно попијемо кафу, да чујем како су. Нисам ни слутила да ћу дане бројати по томе колико дуго ми телефон није зазвонио – дрхтавим гласом прича бака Рада.
Њен највећи бол није само то што мора да сједи сама, већ и начин на који дјеца оправдавају то што је не обилазе.
– Кажу да имају своје животе. Разумиијем, имају посао, породице, обавезе. Али зар је толико тешко одвојити сат времена за мајку? – пита се Рада.
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Као со на рану дошао је и приједлог који јој рођена дјеца све чешће изговарају посљедњих мјесеци.
– Говоре ми да би за мене било најбоље да одем у дом. Кажу да ће тамо неко да ме пази. А ја се питам, зар сам их зато подизала да ме једног дана препусте непознатим људима? – испричала је Рада.
И док су они у које је уложила цијелу себе окретали главу, спас и људску топлину пронашла је сасвим неочекивано. Комшиница Милена постала је њена породица – жена која сваког дана покуца на њена врата, донесе супу, оде по лијекове или једноставно попије кафу са њом.
– Не пита да ли имам новца. Не пита шта ће добити. Само каже: "Комшинице, како сте данас?" То питање некад вриједи више од свега – искрена је пензионерка.
Ова несебична љубав навела је Раду на потез који ће њену породицу оставити у шоку. Вриједна београдска кућа биће преписана жени која је уз њу.
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– Мијењам тестамент. Кућу нећу оставити онима који се сете да постојим само када треба нешто да потпишем. Остављам је особи која ми је показала да породица није увијек оно што пише у изводу из матичне књиге рођених – објаснила је бака своју храбру одлуку.
За њу, додаје, не постоји веће богатство од нечијег времена и пажње.
– Човјек не остари када добије боре. Остари када схвати да га више нико не чека – додаје она сјетно.
Пред крај разговора, док с чежњом гледа стару фотографију са свог вјенчања, на којој су она и њен покојни муж насмијани и пуни планова, Рада је кроз сузе донијела горак закључак:
– Удала сам се за своју прву љубав и никада се због тога нисам покајала. Само ми је жао што љубав коју смо нас двоје дали дјеци није успјела да пронађе пут назад до нас.
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Њен потез ће, како и сама слути, изазвати породичне ратове и осуду, али бака Рада је свој мир коначно пронашла. Насљедство се не даје онима са којима дијелите само крв, већ онима који вам пружају душу када је најтеже.
(ЖенаБлиц)
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