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Опрез ако путујете у Хрватску: СМС превара грађанима скида хиљаде марака са рачуна

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 12:46

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Опрез ако путујете у Хрватску: СМС превара грађанима скида хиљаде марака са рачуна
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh, File

Троје грађана пријавило је да су постали жртве рачунарске преваре. Они су путем СМС порука примили лажна обавјештења која су изгледала као да их је послала ОТП банка.

Полиција проводи криминалистичка истраживања те поново упозорава грађане да не отварају линкове из сумњивих порука, не инсталирају апликације према упутама непознатих особа и не уносе податке за приступ мобилном или интернет банкарству.

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У првом случају оштећени мушкарац пријавио је да је, вјерујући да је примио СМС поруку своје банке с упутама за ажурирање апликације мобилног банкарства, отворио достављени линк те унио ПИН за интернет банкарство. Након тога апликација се затворила, а потом је примио СМС поруку на енглеском језику с активацијским кодом за апликацију.

Убрзо је схватио да му је с банковног рачуна у више неовлаштених трансакција скинуто укупно 4.042 евра (око 7.905 КМ), пише Пословни дневник.

На сличан начин преварен је још један мушкарац. На свој мобилни телефон примио је СМС поруку у којој је било наведено да треба конфигурирати апликацију мобилног банкарства, уз достављени линк.

Вјерујући да се ради о легитимној поруци банке, отворио је линк те унио кориснички идентификацијски број, лозинку за апликацију мобилног банкарства и код за опоравак апликације мобилног банкарства. Након тога с његовог банковног рачуна извршена је неовлаштена трансакција у износу од 2.000 евра (око 3.911 КМ).

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Трећа оштећена женска особа пријавила је да је примила СМС поруку која је изгледала као обавјештење њене банке те отворила линк с упутствима за ажурирање текућег рачуна.

Након тога су с њеног рачуна у неколико наврата извршене неовлаштене трансакције у укупном износу од 1.490 евра (око 2.914 КМ).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

превара

банка

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