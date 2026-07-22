Кузмић у Невесињу: Грађани неће бити препуштени сами себи

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске помоћи ће грађанима и пољопривредницима из Невесиња у санацији посљедица великог невремена које је погодило ову општину, поручила је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић након обиласка подручја захваћених олујом.
Кузмићева је рекла да су јуче страдали воћњаци, повртларске културе, објекти, аутомобили и друга имовина грађана и да је штета огромна.
"Највећу штету претрпјела су четири села у којима живе вриједни домаћини", додала је Кузмићева.
Истакла је да постоји могућност да се дио усјева ипак спаси, због чега ће надлежне службе учинити све да помогну произвођачима.
"Радићемо све да сваки пољопривредник остане на селу и да их буде још више", поручила је министарка.
Она је подсјетила да је формирана општинска комисија за процјену штете и позвала грађане да пријаве насталу штету.
"Када будемо имали прецизне податке о висини и врсти штете, Влада ће реаговати. Да ли ће помоћ бити реализована путем Фонда солидарности или ресорних министарстава, одлучићемо након што буду завршене процјене. О свему сам синоћ разговарала са предсједником Владе, који је упознат са ситуацијом", рекла је министарка.
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Нагласила је да ће стручне службе Министарства бити на терену како би заједно са локалним властима и пољопривредницима извршиле процјену штете и пружиле потребну помоћ.
"Ово је велики шок. Они који се не баве пољопривредом тешко могу да разумију како је када преко ноћи пропадне све оно у шта сте уложили мјесеце рада и очекивања", рекла је Кузмићева.
Нагласила је да је противградна заштита јуче дјеловала у Невесињу, Берковићима и другим дијеловима Републике Српске, те да је испаљено више од 50 противградних ракета.
"Добили смо извјештај да је све урађено у складу са протоколима. Олујни систем стигао је из небрањеног подручја ФБиХ и ријеч је о непредвидивом кретању олује", навела је она.
Она је нагласила да пољопривреда у будућности неће моћи без противградних мрежа, као ни без система за наводњавање.
"Климатске промјене доносе суперћелијске олује које је немогуће предвидјети, спријечити или на њих утицати, иако је предузето све што је било предвиђено", истакла је Кузмићева.
Указала је на значај превентивне заштите усјева, истичући да Министарство суфинансира набавку противградних мрежа, али да их многи пољопривредници још не користе.
"Када обновимо оно што је уништено, људи морају бити свјесни да ће оваквих појава бити све више и да пољопривредну производњу више неће моћи планирати без одговарајуће заштите", рекла је Кузмићева.
Када је ријеч о штети на објектима и другој имовини грађана, Кузмићева је навела да ће комисије наредних дана утврдити њене размјере.
"Није иста штета на пољопривредним газдинствима, стамбеним објектима и аутомобилима, али грађани неће бити препуштени сами себи", закључила је Кузмићева, преноси Срна.
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