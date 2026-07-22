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Нијемци донијели нову одлуку: Општина у БиХ остаје без фабрике и 600 радних мјеста?

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 13:09

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Жена која је добила отказ сједи и гледа у урамљену фотографију, док испред ње на столу стоку кутија са натписом "fired" што значи отпуштен/отпуштена.
Фото: Pexels/AI25.Studio AI GENERATIVE

Један од највећих планираних индустријских пројеката у БиХ неће бити реализован на локацији Османлије код Купреса, након што је инвеститор БХ Магнезиј & Минерали повукао захтјев за одобрење Студије утицаја на животну средину и одлучио да одустане од изградње погона на тој локацији.

Ријеч је о пројекту који је требало да отвори чак 600 нових радних мјеста и који је због свог значаја био препознат и на европском нивоу.

Компанија је саопштила да ова одлука не значи одустајање од инвестиције, већ да ће производњу магнезијума покушати да реализује на другој локацији која испуњава све просторне, еколошке и институционалне услове.

Шта је требало да буде изграђено

Бизнисинфо истиче да је инвеститор планирао изградњу великог индустријског комплекса који би се састојао од 14 објеката, углавном производних погона, али и управне зграде, лабораторија, гардероба и пратећих садржаја.

Укупна површина објеката требало је да износи 20.432 квадратна метра, а у погону је било планирано запошљавање око 600 радника, што би ову инвестицију сврстало међу највеће индустријске пројекте у посљедњих неколико година у БиХ.

Посебан значај пројекту давала је чињеница да је магнезијум једна од критичних сировина Европске уније, док је пројекат на Купресу био препознат као стратешки у оквиру Европске алијансе за сировине.

С обзиром на то да је производња магнезијума у Европи веома ограничена, очекивало се да би ова инвестиција имала значај не само за БиХ, већ и за европску индустрију.

Зашто је пројекат заустављен

Из компаније наводе да су се околности у међувремену промијениле након што је Општинско вијеће Купрес у марту ове године усвојило одлуке о заштити изворишта и новим зонама санитарне заштите.

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Према подацима којима располаже инвеститор, планирана локација Османлије, односно Банов Мајдан, барем се д‌јелимично налази у другој зони санитарне заштите изворишта Башинац. У тој зони није дозвољена изградња индустријског погона какав је био планиран, због чега документација припремљена за ову локацију више није могла да буде основа за наставак поступка.

Компанија истиче да од почетка жели да развија пројекат искључиво у складу са законом и еколошким стандардима, те да је управо због тога одлучила да повуче захтјев за одобрење Студије утицаја на животну средину.

Пројекат се сели на нову локацију

Из компаније БХ Магнезиј & Минерали наглашавају да нису одустали од производње магнезијума.

Наводе да су већ у разговорима о новој локацији која ће испуњавати све потребне услове за реализацију овог стратешког пројекта, те поручују да ће његов развој наставити одговорно и транспарентно.

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Тагови :

Босна и Херцеговина

Отказ

фабрика

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