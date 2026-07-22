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Планирате пут у иностранство? Пазите да не останете без возила

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 13:55

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Планирате пут у иностранство? Пазите да не останете без возила
Фото: Unsplash

Возач који је предао захтјев за издавање или продужење возачке дозволе често добије потврду да је документ у изради.

Међутим, таква потврда није аутоматска замјена за важећу возачку дозволу, посебно када се возилом путује у другу државу.

У Босни и Херцеговини образац ВД-два служи као потврда да је надлежни орган запримио захтјев те да ће подносилац на основу ње преузети израђену возачку дозволу. Правилник о возачкој дозволи не прописује да се на основу тог обрасца смије управљати возилом нити да ВД-два замјењује возачку дозволу.

Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ јасно одређује да моторним возилом може управљати само особа која има важећу домаћу, страну или међународну возачку дозволу. Возач је током вожње мора имати код себе и показати је на захтјев овлашћеног лица. То значи да потврда о преданом захтјеву из БиХ сама по себи није довољан документ за вожњу.

Правила се разликују од државе до државе

Ситуација није иста у свим државама. Хрватски МУП, примјера ради, допушта управљање возилом на основу потврде о поднесеном захтјеву за издавање возачке дозволе, али искључиво на подручју Републике Хрватске и најдуже тридесет дана од подношења захтјева. То правило не значи да ће исту потврду признати Словенија, Аустрија, Њемачка, Босна и Херцеговина или нека друга држава.

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Ни на нивоу Европске уније не постоји јединствено правило према којем све државе морају признавати привремене возачке документе. Службени портал Европске уније упозорава да привремене дозволе и различите потврде нису уређене јединственим европским правилима те их друге државе могу одбити признати.

Због тога возач са потврдом да је дозвола у изради може прећи границу као путник ако има одговарајућу важећу путну исправу, али то не значи да смије наставити управљати возилом у другој држави. Возачка дозвола и документ за прелазак државне границе имају потпуно различиту сврху.

Најсигурније је сачекати издавање нове возачке дозволе. Вожња преко границе само са потврдом може завршити новчаном казном, забраном наставка вожње или обавезом да управљање возилом преузме друга особа која код себе има важећу и признату возачку дозволу, преноси ГПМаљевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

путовање

Казна

Одузимање имовине

Босна и Херцеговина

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