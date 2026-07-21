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Револуција на точковима: Прве гуме без ваздуха већ возе улицама Јапана

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:30

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Аутомобилска гума, ауто-гума или гума је у најужем смислу округла компонента која се монтира на фелну и преноси снагу на пут и омогућава кретање
Фото: pexels/Mike Bird

Послије 18 година развоја, Бриџстоун остварио велики циљ са гумама без ваздуха.

Бриџстоун је направио важан корак у развоју гума без ваздуха. Послије чак 18 година развоја, компанија је први пут пустила моделе АирФри у редован саобраћај у јапанском граду Хигасхиоми.

Умјесто ваздуха, ове гуме користе посебне флексибилне носаче који преузимају тежину возила, путника и терета. Тренутно се уграђују на мала возила попут голф-возила и минибусева намијењених превозу старијих особа.

За сада је максимална дозвољена брзина возила са овим гумама 20 km/h, док је упадљива плава боја одабрана како би возила била уочљивија ноћу.

Бриџстоун наводи да је највећи напредак остварен напуштањем раније круте конструкције и развојем система који равномерније распоређује оптерећење, пише Ревија ХАК.

Према ријечима инжењера Масакија Оте, ново рјешење смањује вибрације и повећава издржљивост гуме.

Циљ јапанске компаније је да у будућности омогући масовну производњу гума без ваздуха, као и њихову примјену на возилима која се крећу знатно већим брзинама.

(б92)

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Тагови :

Аутомобил

Гуме за аутомобиле

Јапан

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