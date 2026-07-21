Револуција на точковима: Прве гуме без ваздуха већ возе улицама Јапана

Аутор:АТВ редакција
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Послије 18 година развоја, Бриџстоун остварио велики циљ са гумама без ваздуха.
Бриџстоун је направио важан корак у развоју гума без ваздуха. Послије чак 18 година развоја, компанија је први пут пустила моделе АирФри у редован саобраћај у јапанском граду Хигасхиоми.
Умјесто ваздуха, ове гуме користе посебне флексибилне носаче који преузимају тежину возила, путника и терета. Тренутно се уграђују на мала возила попут голф-возила и минибусева намијењених превозу старијих особа.
За сада је максимална дозвољена брзина возила са овим гумама 20 km/h, док је упадљива плава боја одабрана како би возила била уочљивија ноћу.
Бриџстоун наводи да је највећи напредак остварен напуштањем раније круте конструкције и развојем система који равномерније распоређује оптерећење, пише Ревија ХАК.
Према ријечима инжењера Масакија Оте, ново рјешење смањује вибрације и повећава издржљивост гуме.
Циљ јапанске компаније је да у будућности омогући масовну производњу гума без ваздуха, као и њихову примјену на возилима која се крећу знатно већим брзинама.
(б92)
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