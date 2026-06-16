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Шта треба обавезно провјерити на аутомобилу прије путовања?

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:43

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Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

Модерна возила опремљена су бројним сензорима који нас обавјештавају о нивоу моторног уља, стању течности и притиску у гумама. Иако нам то олакшава свакодневицу и омогућава да одмах сједнемо у аутомобил и кренемо на пут, технологија не може уочити баш све.

Такође, многи возачи немају времена за детаљне провјере возила у сервисима, а неки се једноставно уздају у срећу на путу. Ревија ХАК је техничког савјетника Хрватског аутоклуба Марина Мораву шта се може брзо провјерити на возилима прије путовања, а издвојили су неколико важних сегмената. Ево шта је његов савјет.

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Спољашњи преглед и контрола гума

Прије него што сједнете у возило, обиђите га и визуелно прегледајте гуме, посебно прије дужег путовања. Системи за контролу притиска у гумама (ТПМС) понекад пријаве грешку тек након неколико километара вожње, што већ може неповратно оштетити испумпану гуму и угрозити вашу безбједност.

Шта треба провјерити:

Обратите пажњу да ли на гумама постоје видљива оштећења настала ударцем у ивичњак, опасна испупчења (балони), неправилно трошење газећег слоја или пукотине између шара.

Контрола моторног простора (бар свака три мјесеца)

Иако многи возачи не отварају моторни простор од једног до другог сервиса, препоручује се ручна провјера најмање једном у три мјесеца. Многи аутомобили ни данас немају сензоре за све критичне компоненте.

Додатни савјети

- Увијек до врха напуните резервоар горива.

- Понесите најмање двије литре питке воде.

- У потпуности напуните батерију мобилног телефона.

- Припремите основни алат за ситније поправке.

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Провјера уља: Извуците мјерач како бисте провјерили ниво и стање уља. Честе кратке вожње могу убрзати пропадање уља. Ако је уље преријетко (усљед мијешања с горивом), превише прљаво или има мирис паљевине, вријеме је за замјену.

Расхладна течност: Визуелно провјерите ниво течности у посуди, јер бројни модели немају сензор који упозорава на пренизак ниво расхладне течности.

Препознавање скривених проблема

Чешћим отварањем поклопца мотора лакше ћете примијетити промјене и неправилности које раније нису постојале. На тај начин можете на вријеме уочити:

-оксидацију на спојевима или цурење киселине из акумулатора,

-трагове цурења уља или других погонских течности,

- гнијезда глодара који су могли оштетити електричне инсталације возила.

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Обавезна опрема и припрема за дуже путовање

Прије поласка провјерите спољашњу расвјету возила и увјерите се да имате сву законом прописану, као и додатну опрему прилагођену вашем аутомобилу (попут резервних сијалица за кратка свјетла и других одговарајућих сијалица).

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Тагови :

Аутомобил

путовање

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