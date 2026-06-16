Шта треба обавезно провјерити на аутомобилу прије путовања?

Аутор:АТВ
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Модерна возила опремљена су бројним сензорима који нас обавјештавају о нивоу моторног уља, стању течности и притиску у гумама. Иако нам то олакшава свакодневицу и омогућава да одмах сједнемо у аутомобил и кренемо на пут, технологија не може уочити баш све.
Такође, многи возачи немају времена за детаљне провјере возила у сервисима, а неки се једноставно уздају у срећу на путу. Ревија ХАК је техничког савјетника Хрватског аутоклуба Марина Мораву шта се може брзо провјерити на возилима прије путовања, а издвојили су неколико важних сегмената. Ево шта је његов савјет.
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Прије него што сједнете у возило, обиђите га и визуелно прегледајте гуме, посебно прије дужег путовања. Системи за контролу притиска у гумама (ТПМС) понекад пријаве грешку тек након неколико километара вожње, што већ може неповратно оштетити испумпану гуму и угрозити вашу безбједност.
Обратите пажњу да ли на гумама постоје видљива оштећења настала ударцем у ивичњак, опасна испупчења (балони), неправилно трошење газећег слоја или пукотине између шара.
Иако многи возачи не отварају моторни простор од једног до другог сервиса, препоручује се ручна провјера најмање једном у три мјесеца. Многи аутомобили ни данас немају сензоре за све критичне компоненте.
- Увијек до врха напуните резервоар горива.
- Понесите најмање двије литре питке воде.
- У потпуности напуните батерију мобилног телефона.
- Припремите основни алат за ситније поправке.
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Провјера уља: Извуците мјерач како бисте провјерили ниво и стање уља. Честе кратке вожње могу убрзати пропадање уља. Ако је уље преријетко (усљед мијешања с горивом), превише прљаво или има мирис паљевине, вријеме је за замјену.
Расхладна течност: Визуелно провјерите ниво течности у посуди, јер бројни модели немају сензор који упозорава на пренизак ниво расхладне течности.
Чешћим отварањем поклопца мотора лакше ћете примијетити промјене и неправилности које раније нису постојале. На тај начин можете на вријеме уочити:
-оксидацију на спојевима или цурење киселине из акумулатора,
-трагове цурења уља или других погонских течности,
- гнијезда глодара који су могли оштетити електричне инсталације возила.
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Прије поласка провјерите спољашњу расвјету возила и увјерите се да имате сву законом прописану, као и додатну опрему прилагођену вашем аутомобилу (попут резервних сијалица за кратка свјетла и других одговарајућих сијалица).
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