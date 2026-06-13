Америка жели да забрани улазак кинеским аутомобилима?

Аутор:АТВ
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Двоје политичара из савезне државе Мичиген представило је приједлог закона којим би се кинеским аутомобилима практично забранио улазак у Сједињене Америчке Државе, чак и када је ријеч о туристима који долазе из Канаде или Мексика.
Приједлог под називом "Protecting America from Chinese Cars Act" има за циљ да спријечи улазак такозваних "повезаних возила" из Кине и других држава које Вашингтон сматра безбједносним ризиком.
Закон би обухватио аутомобиле произведене или пројектоване у Кини, као и возила компанија у којима кинески власници имају више од 15 одсто удјела.
Оваква правила могла би да утичу и на поједине познате марке. Међу њима су Волво и Полестар, због значајног власничког удјела кинеске групације Гили.
Посебно контроверзан дио приједлога односи се на туристе. Уколико буде усвојен, грађани Канаде и Мексика не би могли да уђу у САД својим кинеским аутомобилима, чак ни на једнодневну посјету.
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Заговорници закона тврде да модерна кинеска возила представљају потенцијални безбједносни ризик јер могу да прикупљају податке о локацији, снимају окружење и мапирају инфраструктуру.
Критичари, међутим, сматрају да је приједлог претјеран и да би могао додатно да наруши односе САД са сусједним државама.
Приједлог закона за сада је тек у почетној фази процедуре, али показује да забринутост америчких власти због кинеских аутомобила и њихове технологије наставља да расте, преноси б92.
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