Овај изум би бензинце могао да спаси од изумирања

Аутор:АТВ
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Док се ауто-индустрија убрзано окреће електрификацији, научници и даље траже начине како да смање емисије постојећег возног парка.
Један од највећих изазова при томе су такозвана е-горива, синтетичка горива која се сматрају климатски прихватљивијом алтернативом бензину и дизелу, али их до сада прати један велики проблем – висока цијена производње.
Један од највећих изазова при томе су такозвана е-горива, синтетичка горива која се сматрају климатски прихватљивијом алтернативом бензину и дизелу, али их до сада прати један велики проблем – висока цијена производње. Истраживачи из Швајцарске сада тврде да су пронашли рјешење које би могло промијенити досадашња правила игре, пише WiWo.
У швајцарској истраживачкој институцији Емпа развијен је нови процес производње синтетичког бензина који захтијева мање енергије и знатно смањује трошкове производње.
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Ако се технологија покаже успјешном и у индустријским размјерама, могла би омогућити производњу климатски прихватљивог горива које би се користило у постојећим аутомобилима без икаквих техничких преправки. Такође, не би биле потребне ни промјене на бензинским пумпама нити у дистрибутивној инфраструктури.
Управо због тога стручњаци сматрају да би такво рјешење могло убрзати смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште без скупих улагања у потпуно нову саобраћајну инфраструктуру.
Пројекат води хемичарка Alessia Цесарини из лабораторије за хемијске енергенте и системе возила при Емпи.
Њен циљ је да развије технологију која ће бити одржива не само са еколошког, већ и са економског становишта, преноси Тпортал.
"Циљ је пронаћи рјешење које функционише са постојећим возилима и инфраструктуром, а истовремено је одрживо и еколошки и економски", поручила је Цесаринијева.
За свој рад већ је награђена програмом Емпа Ентрепренеур Fellowship, који помаже истраживачима да лабораторијске иновације претворе у комерцијално примјењиве производе.
За разлику од постојећих метода производње е-горива, које се ослањају на сложене вишефазне процесе и велике количине енергије, нови приступ користи хемијски поступак познат као олигомеризација.
Током тог процеса једноставни обновљиви молекули, попут етилена или пропилена, претварају се у угљоводонике дужих ланаца, односно у течно гориво веома слично класичном бензину. Кључну улогу имају посебно развијени катализатори које је осмислио тим Alessije Цесарини. Они омогућавају да се реакција одвија ефикасније и уз мању потрошњу енергије него код постојећих технологија.
Према досадашњим резултатима, синтетичко гориво произведено новим поступком већ постиже октански број 95, што је стандард за велики дио бензина који се данас продаје на тржишту. То значи да би се могло користити у постојећим моторима без додатних прилагођавања. У лабораторијском демонстрационом постројењу систем тренутно производи око 10.000 литара горива годишње.
Сљедећи корак биће повећање производних капацитета и тестирање технологије у стварним условима.
Е-горива годинама се сматрају једним од могућих рјешења за декарбонизацију саобраћаја, нарочито у секторима гдје је електрификацију теже спровести. Међутим, њихова висока цијена до сада их је чинила неконкурентним у односу на фосилна горива. Нова технологија могла би промијенити ту рачуницу.
Ако се потврди да је производња заиста знатно јефтинија и енергетски ефикаснија, синтетички бензин могао би постати важан дио енергетске транзиције и продужити вијек моторима са унутрашњим сагоријевањем у периоду преласка на чистије облике мобилности.
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