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Радници у Новој Жељезари обуставили рад: Нема производње и испоруке робе

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:04

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Радници у Новој Жељезари обуставили рад: Нема производње и испоруке робе
Фото: Wikipedia/Flickr

Запослени у Творници грађевинских арматура у саставу Нове Жељезаре Зеница, јутрос су обуставили рад, а прикључили су им се и радници у ваљаоницама, одакле се испоручује готова роба.

Ову информацију за "Аваз" је потврдио предсједник Синдиката НЖЗ, Рашид Фетић, који наводи низ разлога због којих су радници на овај начин исказали своје огорчење.

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- Требали су имати по два бона дневно, пошто раде по 12 сати требају јести два пута, али њима је уплаћиван један. Тешки су то послови. Није осигуран превоз од капије до радног мјеста, што је пар километара пјешице у једном правцу. Људи су буквално без рукавица, немају заштитних средстава и немају с чиме радити. На више од 47 пунктова била је питка вода, али је то укинуто, прекинут је уговор с добављачем. Значи, радници немају воде. Обустављање исплате регреса је шлаг на торту. Радници су пристали да се од сваког од њих узме по три посто од регреса, плус нотарски трошкови. Да се не тужакају, па и да халале тих 20 и нешто марака. Међутим, сад је и то обустављено, јер управа криви Владу ФБиХ и Синдикат због усвајања закона о увођењу принудне управе у НЖЗ – каже Фетић.

Радници су се јутрос састали и с директором, а састанак је трајао око два сата.

- Сад чекамо да видимо шта ће даље, а у међувремену су се с радницима солидарисали и остали, јер тиче се и њих. И Механичка је обуставила рад и обавијестила управу. Радници имају 8-9 захтјева које траже одмах да се испуне, а до тада нема извоза готове робе и нема производње – истиче Фетић.

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Представници Синдиката присуствоваће данашњој сједници Дома народа Парламента ФБИХ, на којој ће бити разматран приједлог закона о увођењу ванредне управе у НЖЗ.

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Нова Жељезара Зеница

Нова жељезара

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Радници

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