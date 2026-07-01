РХМЗ Српске издао упозорење

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хидрометеоролошки завод Републике Српске (РХМЗ) издао је упозорење на локалне непогоде.
"Током ноћи се очекује јача промјена времена, прво на сјеверу", саопштено је из РХМЗ-а.
Додају да је могућ је и олујни вјетар, град и пад температуре за око 10 до 15 степени.
Подсјећамо, олујно невријеме јуче је нанијело велику материјалну штету, посебно на подручју Зворника, Братунца и Требиња.
Друштво
Ноћас у БиХ стиже невријеме: Ево зашто послије врућина често слиједе олује
Невријеме је највише погодило зворничке мјесне заједнице Брањево и Козлук.
Причињена је материјална штета у више десетина домаћинстава. Налети вјетра носили су цријеп са крова, док је киша продирала у унутрашњост домова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
09
22
07
22
07
21
51
21
50
Тренутно на програму