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РХМЗ Српске издао упозорење

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 20:26

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РХМЗ Српске издао упозорење
Фото: ATV

Хидрометеоролошки завод Републике Српске (РХМЗ) издао је упозорење на локалне непогоде.

"Током ноћи се очекује јача промјена времена, прво на сјеверу", саопштено је из РХМЗ-а.

Додају да је могућ је и олујни вјетар, град и пад температуре за око 10 до 15 степени.

Подсјећамо, олујно невријеме јуче је нанијело велику материјалну штету, посебно на подручју Зворника, Братунца и Требиња.

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Невријеме је највише погодило зворничке мјесне заједнице Брањево и Козлук.

Причињена је материјална штета у више десетина домаћинстава. Налети вјетра носили су цријеп са крова, док је киша продирала у унутрашњост домова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

РХМЗ

невријеме

Упозорење

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