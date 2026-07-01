РХМЗ Српске издао упозорење

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Хидрометеоролошки завод Републике Српске (РХМЗ) издао је упозорење на локалне непогоде.

"Током ноћи се очекује јача промјена времена, прво на сјеверу", саопштено је из РХМЗ-а. Додају да је могућ је и олујни вјетар, град и пад температуре за око 10 до 15 степени. Подсјећамо, олујно невријеме јуче је нанијело велику материјалну штету, посебно на подручју Зворника, Братунца и Требиња. Друштво Ноћас у БиХ стиже невријеме: Ево зашто послије врућина често слиједе олује Невријеме је највише погодило зворничке мјесне заједнице Брањево и Козлук. Причињена је материјална штета у више десетина домаћинстава. Налети вјетра носили су цријеп са крова, док је киша продирала у унутрашњост домова.

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