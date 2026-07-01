Дијеле се упутства за провокације са заставом РБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Посљедњих дана интензивирали су се инциденти са провокацијама заставама РБиХ у Републици Српској. Недавни примјер из Добоја у којем је возач са истакнутом заставом РБиХ ушао у вербални сукоб са обезбјеђењем Добој сити центра, а након чега је кажњен од српске полиције, изазвао је хиљаде коментара.
Ових дана се на друштвеним мрежама дијеле упутства како да се појединци који на тај начин намјеравају да провоцирају у Републици Српској опходе са српском полицијом.
Као аутор упутства потписује се Нихад Аличковић, препознатљив по радикалним ставовима и идејни творац "Анти-дејтон групе".
Хроника
Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"
У тексту се позивају појединци који са намјером да провоцирају истичу заставе РБиХ да приликом заустављања од стране МУП-а Републике Српске мобилним телефоном снимају службенике који их легитимишу.
Надаље, савјетују да појединци који се нађу у таквој ситуацијин не дозволе одузимање заставе.
У протеклом периоду забиљежен је већи број инцидената. Недавно је застава Републике Српске скинута са јарбола и запаљена, што је изазвало реакцију надлежних у Републици Српској. Предсједник Владе Саво Минић најавио је и законско рјешење којим ће бити забрањено истицање заставе тзв. Армије БиХ, а предсједник Републике Српске Синиша Каран поднио је кривичну пријаву због паљења заставе Српске.
Република Српска
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