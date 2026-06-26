Запаљена застава, пљуште реакције - навијачку еуфорију претворили су у србофобију

Аутор:Весна Азић
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Неколико секунди било је довољно да снимак прође све друштвене мреже и изазове лавину реакција. Није то нека новост. По ко зна који пут изражена је нетрпељивост према свему што долази из Српске.
Скрнаве тако годинама све оно што је нама најсветије, а то је застава под којом су били гинули наши очеви - они који су дали живот за Републику Српску, каже први човјек Источног Сарајева.
Иста је то матрица као и прије 34 године. Доказ да ова земља никада неће опстати. Најбоље би било да се једном раздружимо и живимо једни поред других, ако већ не можемо као комшије.
,,Ми у Источном Сарајеву право да вам кажемо нисмо забринути, само су нам се некако попели на главу. Доста нам их је више. Ових дана имате утакмице репрезентације БиХ. Очекују да подржимо неку земљу, а огрћу се заставом под којом су убијани најбољи синови. И ми сада треба да кажемо ето и ми сада навијамо, све је то сјајно и добро’’, рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
Навијачку еуфорију претворили су у србофобију, порука је првог човјека Парламента Српске.
"Нападају на Србе чак и кад навијају за БиХ, отимају, скидају и пале српске заставе. Возају ратне заставе по општинама у Српској...БХ медији игноришу! Немој послије да буде да нисмо рекли да би то могло скупо да кошта!", наводи Ненад Стевандић, предсједник НСРС.
Ово је БиХ која се нуди Србима. Опасна провокација и акт болесне мржње према српском народу, јасна је Жељка Цвијановић.
,,Најоштрије осуђујем овај одвратни чин који је посљедица свакодневне сатанизације Републике Српске у политичком Сарајеву.Оваквим лудацима је охрабрење и то када сарајевски политичари пријете и позивају на уклањање силом политичара из Републике Српске’’, наводи Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Снимком и узвицима који буде болна сјећања на монструозне муџахединске злочине над Србима згрожен је и премијер Српске.Мржња и нетрпељивост према Србима почела се манифестовати и ван вербалних оквира. Мржња се увијек враћа као бумеранг, порука је Милорада Додика.
"Заставу Републике Српске, која је увијек била на страни правде и истине, није оспорио чак ни Уставни суд БиХ који је деценијама радио искључиво против мог народа. Република Српска неће враћати мржњом али хоћемо наставити процес доношења законског рјешења којим ће бити забрањена ратна застава тзв. Армије БиХ, као симбола који код многих буди болна сјећања и продубљује подјеле", поручује Саво Минић, премијер Републике Српске.
,,Осуђујем такав вандалски чин и тражим од органа Федерације да идентификују и казне починиоце. Од органа Републике Српске тражим да се виновницима овог гнусног дјела забрани боравак на територији Републике Српске’’, наводи Милорад Додик, лидер СНСД-а.
Иницијативу да се трајно забрани застава са љиљанима на територији Републике Српске, подржава и предсједник Српске. Паљење заставе има елементе више кривичних дјела прописаних Кривичним закоником Српске.
,,Овим путем подносим кривичну пријаву надлежним тужилаштвима и полицији и захтијевам да се идентификују сви извршиоци и утврди њихова одговорност", поручује Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Нажалост овакви инциденти постали су свакодневица. Континуирана је то активност која долази из Федерације путем које се шаљу ратнохушкачке и поруке мржње. Није то изолован случај, каже Слободан Жупљанин, алудирајући на то да годинама уназад слушамо јавне пријетње и позиве на убиство највиших званичника Српске.
,,Једино што са сигурношћу да кажем је то да је ово озбиљан безбједносни проблем и пријетња. Недопустиво је и неприхватљиво да се такве пријетње изричу и да нико не буде кажњен. Да се таква ствар деси у Републици Српској читава Бих би била дигнута на ноге'', рекао је Слободан Жупљанин, стручњак за безбједност.
Запаљена застава замијениће се новом. Много већи проблем је мржња која је довела до оваквог инцидента, порука је Љубише Ћосића.
Надлежни у Федерацији БиХ још нису саопштили да ли је покренута истрага.
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