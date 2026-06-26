Илија Цвитановић упутио проглас Хрватској: Тражи успостављање "хрватске изборне јединице" у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ХДЗ-а 1990 Илија Цвитановић објавио је проглас за, како га је назвао, заштиту права Хрвата у БиХ.
Прогласом су позвана сва тијела Хрватске да, како је навео, службено и јавно стану у заштиту права Хрвата и подрже "истински европски, бриселски модел за успоставу хрватске изборне јединице у Федерацији Босне и Херцеговине".
Конкретније, овај позив је упућен предсједнику Хрватске Зорану Милановићу, премијеру Хрватске Андреју Пленковићу, предсједнику Сабора Хрватске Гордану Јандроковићу, свим саборским посланицима, те свим странкама у Хрватској.
У уводном дијелу прогласа је наглашено да "Хрвати у Босни и Херцеговини никада, без изричитог захтјева, наговора, притиска и гаранција Републике Хрватске, не би пристали одрећи се свог ентитета - Хрватске Републике Херцегбосне и уклопити га у ФБиХ".
Остатак Цвитановићевог прогласа преносимо у цјелости.
"Поштовани господине предсједниче, поштовани господине предсједниче Владе, поштовани господине предсједниче Сабора, поштоване госпође и господо, уважени званичници Републике Хрватске,
Обраћам вам се лично, као предсједник ХДЗ-а 1990, али прије свега као представник оног дијела нашег хрватског народа који већ деценијама на својим леђима носи терет очувања хрватског идентитета, права и опстанка Хрвата у Босни и Херцеговини.
Тренутак у којем се налазимо и све околности више не дозвољавају одгађање нити дипломатске фразе: „Вријеме је.“ Јер не ради се о једним изборима нити о једној изборној кампањи.
Обраћам се јавно јер неки политички кругови у Босни и Херцеговини и Европској унији јавном кампањом покушавају да остваре своје скривене циљеве. Вишедеценијским наметањем псеудограђанских, лажно европских стандарда покушавају да укину Хрвате као конститутиван политички народ у Босни и Херцеговини.
Да будем сасвим јасан, на дјелу је сукоб два непомирљива концепта, од којих је такозвани грађански концепт потпуно супротан Уставу Босне и Херцеговине, Вашингтонском и Дејтонском споразуму, као и свему на шта су пристале и што су потписале Република Хрватска и Хрвати из Босне и Херцеговине.
Позивам све вас, званичну Републику Хрватску, да поштујете своје преузете и уставне обавезе према Хрватима у Босни и Херцеговини и да од сада више ни на који начин не толеришете таква субверзивна дјеловања и њихове носиоце, без обзира на то да ли долазе из овдашњих унитаристичких кругова или из лобистичких група појединих чланица Европске уније.
Обраћам се јавно и зато што то од мене, након моје јавне подршке успостављању хрватске изборне јединице у Федерацији Босне и Херцеговине, захтијева мој хрватски народ у Босни и Херцеговини, који више не може, не жели и неће мирно посматрати оно чему је сада изложен.
Протеклих дана руководство Хрвата, људи који су деведесетих година били тамо гдје је требало, када је требало, укључујући и у Домовинском рату у Републици Хрватској, упутили су вам јавни проглас са захтјевом да Република Хрватска поштује своје обавезе према Хрватима у Босни и Херцеговини.
Најједноставније речено, понављам како би сви разумјели, Хрвати из Босне и Херцеговине никада не би пристали да се одрекну свог ентитета и пристану на Федерацију Босне и Херцеговине да то од нас није тражила, захтијевала и, на крају, наредила Република Хрватска. Нас Хрвате у Босни и Херцеговини управо је Хрватска, против већинске воље Хрвата у Босни и Херцеговини, ставила у Федерацију Босне и Херцеговине.
Из ког разлога, по којој логици и по којој правди Срби у Босни и Херцеговини, као други конститутивни народ, имају свој ентитет, своју полицију, владу и парламент, а ми Хрвати немамо? Па ни то није довољно, већ нам други народ бира наводне хрватске представнике.
Након агресивне јавне кампање неких кругова у Републици Хрватској и порука да би то што нам други, вишеструко бројнији народ бира представника требало ријешити тако што ће се народи унутар Босне и Херцеговине сами договорити, иако се ни о чему не могу договорити више од 30 година, након системских измјена закона одлукама високих представника на штету Хрвата, након неких иступа који би могли значити да појединци у Загребу свјесно желе да оперу руке од Хрвата у Босни и Херцеговини, немам другог избора него да јавно позовем званичне институције Републике Хрватске да службено поступе и ураде оно што је њихова дужност и обавеза.
Подсјетимо се под којим је условима 18. марта 1994. године у Вашингтону договорена и потписана Федерација Босне и Херцеговине:
Уношењем територија и надлежности Херцег-Босне, Вашингтонским споразумом изричито је уговорена конфедерација Федерације Босне и Херцеговине са Републиком Хрватском, уз гаранције Сједињених Америчких Држава;
Федерација Босне и Херцеговине уговорена је уз строги национални паритет Бошњака и Хрвата, као федерација кантона, који су прецизно одређени национално (било као хрватски, било као бошњачки или мјешовити), уз строги паритет у власти и Дому народа.
То се деценијама грубо крши. Други народ нам бира представнике, игноришу се пресуде Уставног суда (случај Љубић, случај неуставности федералних министарстава културе и образовања и други).
Зато позивамо сва надлежна тијела Републике Хрватске да се таквој псеудограђанској, наводно европској политици одлучно супротставе и врате статус Хрвата на почетне, изворне поставке Вашингтонског, а потом и Дејтонског споразума, те да се заложе за укидање одлука високих представника донесених на штету Хрвата у Босни и Херцеговини.
Федерација Босне и Херцеговине је федерација националних кантона, а не грађански ентитет у којем се спроводи унитаризација, што пасивношћу, нажалост, деценијама дозвољава Република Хрватска. Притом се и Устав Босне и Херцеговине и потписани међународни споразуми тумаче према потребама другог народа и налозима дијела такозване међународне заједнице. Мостар је најбољи примјер за то.
Зато позивам надлежна тијела Републике Хрватске да као први корак подрже успостављање хрватске изборне јединице у Федерацији Босне и Херцеговине. То је пројекат истинског повратка изворним начелима Вашингтона и Дејтона, али истовремено и очигледан примјер праве, напредне европске политике. Тај модел је дословно бриселски модел, изворни и прави европски модел, из самог срца Европске уније.
Нетериторијална изборна јединица, која је директан узор за хрватску изборну јединицу у Федерацији Босне и Херцеговине, деценијама успјешно функционише на опште задовољство у срцу Европске уније, у Бриселу, а у Босни и Херцеговини и у Брчко Дистрикту као изузетно успјешан изборни систем, који је уједно и изворни амерички приједлог, донесен одлуком ОХР-а без измјена Устава Босне и Херцеговине.
Овај прави европски приједлог идеалан је за Хрвате у Федерацији Босне и Херцеговине јер у изборни процес равноправно укључује сваког Хрвата. То је и приједлог који ће у данима који долазе у потпуности разоткрити све оне који под плаштом грађанских и лажно европских политика заправо покушавају биолошки и политички да униште Хрвате као конститутиван народ у Босни и Херцеговини.
Нашим партнерима у Федерацији Босне и Херцеговине поручујемо: Хрватима у Босни и Херцеговини доста је и саме идеје да нам бројнији народ бира представнике. То се више никада и ни по коју цијену неће поновити.
Чувајући суверенитет и интегритет Босне и Херцеговине, пружамо руку пријатељства и сарадње, али ако ни овај помирљиви приједлог не буде прихватљив, нека сви знају – предузећемо друге кораке и потражити друга рјешења, јер мирно посматрати властити нестанак нећемо. Наша рука је пружена!
Уважени највиши званичници Републике Хрватске, чланице и чланови Владе, поштовани предсједниче, цијењене посланице и посланици у Хрватском сабору, позивам вас на службено поступање у складу са обавезама које Република Хрватска има према Хрватима у Босни и Херцеговини:
Службено подржите модел хрватске изборне јединице као истински европски модел, доказан у Бриселу, као нужан први корак у рјешавању хрватског питања.
Покрените све дипломатске, правне и државне механизме за стварну заштиту хрватских права према свим потписницима и гарантима Вашингтонског и Дејтонског споразума, према Сједињеним Америчким Државама, државама чланицама Европске уније, ОХР-у и новом високом представнику, чим буде изабран.
Јасно ставите до знања свим међународним и домаћим актерима у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској да Република Хрватска више неће толерисати ни најмање наметање противуставног и противдејтонског „грађанског“ модела и прегласавање Хрвата, те тиме јасно показати да су стварна, а не декларативна заштита хрватске конститутивности и суверенитета у Босни и Херцеговини уставни и политички императив Републике Хрватске.
Као пуноправна чланица Европске уније не дозволите никаква даља хибридна антихрватска дјеловања којима смо изложени, те се према свима који их спроводе понашајте као суверена држава која штити свој хрватски народ у Босни и Херцеговини, у складу са обавезама Републике Хрватске из Вашингтонског и Дејтонског споразума и Устава Републике Хрватске. Таквима упутите службени демарш, а појединце који крше Устав Босне и Херцеговине и споразуме, чији је Република Хрватска потписник, налогодавац и гарант Хрватима у Босни и Херцеговини, санкционишите и прогласите персонама нон грата.
Као пуноправна чланица Европске уније поставите као услов за даље напредовање Босне и Херцеговине системско рјешење хрватског питања и доношење Изборног закона.
Одбаците даљу стратегију палијативних рјешења и наметање окупљања око једног кандидата, не само зато што се тиме онемогућава демократија унутар хрватског корпуса, него и зато што смо се тако окупљали и до сада, па су нам други бирали представнике. И када би једном било омогућено да Хрвати коначно изаберу свог легитимног хрватског члана Предсједништва, то би био само мали тактички маневар – сваки наредни пут не би.
Хрвати у Босни и Херцеговини испунили су све своје историјске обавезе према Републици Хрватској када је то било најпотребније за њен опстанак и слободу. Данас, у миру, вријеме је да Република Хрватска испуни свој уговорни, правни, уставни и историјски дуг према Хрватима у Босни и Херцеговини.
Нама није потребна хуманитарна помоћ Републике Хрватске. Понављамо и наглашавамо да нам је потребна стварна подршка Републике Хрватске и службено поступање у складу са обавезама које Република Хрватска има према Хрватима у Босни и Херцеговини, као потписница Вашингтонског и Дејтонског споразума, као преговарач у име Хрвата у Босни и Херцеговини током тих споразума и, најдиректније речено, као страна која је Хрватима у Босни и Херцеговини наредила да против своје већинске воље уклопе свој ентитет у Федерацију Босне и Херцеговине и пристану да потпишу те споразуме.
Најједноставније речено, да баш сви разумију, за нас Хрвате у Босни и Херцеговини Република Хрватска била је налогодавац, гарант и жирант тих уговора и споразума, па је сваком јасно какве су обавезе гаранта према превареној страни.
У данима који слиједе службено ћу упутити позив за расправу и доношење конкретних закључака о овој теми свим хрватским странкама у Босни и Херцеговини које су спремне да раде у интересу хрватског народа у Босни и Херцеговини, те затражити хитно поступање свих националних институција и хрватског народа, гдје год био.
Сада је вријеме. Друге прилике нећемо имати."
(Кликс)
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