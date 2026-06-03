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Човић: Ниједан од народа није задовољан тренутним стањем у БиХ

Аутор:

АТВ
03.06.2026 07:45

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Предсједник ХДЗ-а Драган Човић
Фото: ATV

Ниједан од народа није задовољан тренутним стањем у БиХ, годинама се ускраћује конститутивност Хрватима, рекао је предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић.

На почетку емисије Драган Човић је, кроз метафору, описао сложену ситуацију у којој се држава налази.

– БиХ је као ендемска стара митска маслина, расте већ стотинама година, прошла је кроз разна искушења као што су ратови, има три родне гране које представљају три конститутивна народа. Има још понека грана која даје род, али много је више грана водопија, које су настале с временом. Ко год прође поред те маслине, настоји нешто допунити, обрезати, какве већ маказе има. Због незнања и неспособности покушавамо преузети бригу о маслини, а на неки начин договорити с пријатељима извана да се склоне и да ми покушамо направити снажан искорак с онима који разумију шта је маслинарство – каже Човић за ХРТ.

Што се тиче положаја Хрвата у БиХ, Човић поручује да долази вријеме избора које тражи искорак. Истиче да су успјели одговорити на одређене изазове безбједности и стабилности унутар државе.

– Кроз све то покушали смо кроз израстање локалне заједнице осигурати колико-толико инфраструктуру, да млади који су остали имају разлога размишљати о будућности ту. Наравно, наш европски пут је такође био изазов. Ту смо такође застали – каже Човић.

Говори и да ниједан од народа у БиХ није задовољан тренутним стањем у БиХ. Према његовим ријечима, незадовољни су и представници бошњачког и српског народа, док хрватски народ, који жели бити конститутиван, сматра да му се та могућност већ годинама ускраћује.

– Кључни изазов у БиХ је опстојност. Ми смо се обавезали да осигурамо безбједност БиХ и нормално функционисање политичким мирним средствима. Ових дана обиљежавамо страдања наших бранитеља, пуно је годишњица Домовинског рата, гдје сваки пут кажемо: „Све оно што у будућности радимо, радићемо стрпљиво, лагано, политичким и дипломатским средствима како бисмо спријечили да никада више не буде рата“. То је нешто што покушавамо пренијети на представнике који данас имају луксуз да размишљају мало другачије – истиче.

Човић наглашава да је важно осигурати нормално функционисање и уставно мјесто за Хрвате у БиХ. Додаје да се истовремено ради и на јачању локалне власти, општина и градова, како би инфраструктура и услови били усклађени с европским стандардима.

– У првом дијелу смо успјели тако да смо већ прије двије године кроз локалне изборе увели пуно младих људи који комуницирају на другачији начин. Опет треба предложити људе који могу бити добра веза између онога што је дјеловало прије 30 година и младе дигиталне генерације која тек долази. Та повезница ће бити кључан одговор у име хрватске политике – сматра Човић.

На крају је закључио да је важно „маслину дати способним и образованим људима који знају бринути о њој“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Човић

Срби

Хрвати

ХДЗ БиХ

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