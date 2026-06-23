Лавов: Холандија увјежбава стварање логора за руске ратне заробљенике на својој територији

Аутор:АТВ редакција
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Холандија увјежбава отварање логора, у суштини концентрационих логора, за руске ратне заробљенике на својој територији у случају рата са Русијом, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
„Опште је позната чињеница да Холандија увјежбава стварање логора за руске ратне заробљенике на својој територији у случају рата са нама. У суштини, то су исти концентрациони логори које је Њемачка оснивала у Европи током Другог свјетског рата“, рекао је Лавров, говорећи на 12. амбасадорском округлом столу у Дипломатској академији руског Министарства спољних послова.
Дана 15. јуна објављено је да Холандија планира да спроведе вјежбе за подизање кампа за руске ратне заробљенике на својој територији у случају сукоба великих размјера.
То укључује, између осталог, изградњу касарни и успостављање безбједносне инфраструктуре „далеко од линије раздвајања“.
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