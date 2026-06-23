Logo

Лавов: Холандија увјежбава стварање логора за руске ратне заробљенике на својој територији

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 15:47

Коментари:

1
Сергеј Лавров
Фото: Таnjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Холандија увјежбава отварање логора, у суштини концентрационих логора, за руске ратне заробљенике на својој територији у случају рата са Русијом, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

„Опште је позната чињеница да Холандија увјежбава стварање логора за руске ратне заробљенике на својој територији у случају рата са нама. У суштини, то су исти концентрациони логори које је Њемачка оснивала у Европи током Другог свјетског рата“, рекао је Лавров, говорећи на 12. амбасадорском округлом столу у Дипломатској академији руског Министарства спољних послова.

Дана 15. јуна објављено је да Холандија планира да спроведе вјежбе за подизање кампа за руске ратне заробљенике на својој територији у случају сукоба великих размјера.

То укључује, између осталог, изградњу касарни и успостављање безбједносне инфраструктуре „далеко од линије раздвајања“.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Холандија

логор

руски војници

Коментари (1)

Прочитајте више

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров о преговорима са Кијевом: Русија је спремна

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Свијет

Лавров: Бјелорусију покушавају да увуку директно у конфликт

5 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Москва упозорава: НАТО се спрема за рат са Русијом до 2030. године

1 д

0
Захарова: Брисел блокира информације које долазе са руске стране

Свијет

Захарова: Брисел блокира информације које долазе са руске стране

4 д

0

Више из рубрике

врућина висока температура

Свијет

Рекорди падају, има мртвих: Топлотна купола пржи Европу

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Нико не сумња у стабилност руске економије

1 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже авионом Ер Форс Уан, у петак, 5. јуна 2026. године, на аеродром Мористаун у Мористауну, Њу Џерзи.

Свијет

Трамп: Техеран пристао на инспекције

2 ч

0
Струјни осигурач

Свијет

Откривена велика крађа струје ''тешка'' преко 9 милиона евра

2 ч

0

  • Најновије

15

55

Малољетник запалио школу како би избјегао наставу и родитељски састанак

15

47

Лавов: Холандија увјежбава стварање логора за руске ратне заробљенике на својој територији

15

45

Пуцано на православни крст и гробље у Травнику

15

43

Локализован пожар на депонији "Уборак"

15

32

Вакцину која спречава рак не желе сви: Страх и дезинформације коче ХПВ имунизацију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима