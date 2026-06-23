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Кремљ: Нико не сумња у стабилност руске економије

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:19

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Стабилност руске економије је обезбјеђена и нико је не доводи у питање, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, коментаришући пад цене нафте марке "брент".

"Стабилност руске економије је обезбјеђена, а макроекономска стабилност је у потпуности осигурана – и у то нико не сумња. О томе је више пута било ријечи на економским састанцима председника. И предсједник је о томе говорио, а предсједник Владе је о томе подносио извештаје шефу државе", истакао је.

Напоменуо је да је ситуација на глобалним енергетским тржиштима изузетно нестабилна и да утиче на све економије, укључујући руску.

Портпарол шефа руске државе је нагласио да удио прихода који не потичу од нафте и гаса у Русији наставља да расте.

"Иако приходи од нафте и даље, без сумње, представљају значајан допринос формирању буџета, ипак расте удео прихода који не потичу од нафте и гаса", поручио је.

Песков је истакао да Влада Русије редовно извјештава о том расту, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

економија

Дмитриј Песков

Нафта

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