Кремљ: Нико не сумња у стабилност руске економије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стабилност руске економије је обезбјеђена и нико је не доводи у питање, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, коментаришући пад цене нафте марке "брент".
"Стабилност руске економије је обезбјеђена, а макроекономска стабилност је у потпуности осигурана – и у то нико не сумња. О томе је више пута било ријечи на економским састанцима председника. И предсједник је о томе говорио, а предсједник Владе је о томе подносио извештаје шефу државе", истакао је.
Напоменуо је да је ситуација на глобалним енергетским тржиштима изузетно нестабилна и да утиче на све економије, укључујући руску.
Портпарол шефа руске државе је нагласио да удио прихода који не потичу од нафте и гаса у Русији наставља да расте.
"Иако приходи од нафте и даље, без сумње, представљају значајан допринос формирању буџета, ипак расте удео прихода који не потичу од нафте и гаса", поручио је.
Песков је истакао да Влада Русије редовно извјештава о том расту, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Србија
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Најновије
15
55
15
47
15
45
15
43
15
32
Тренутно на програму