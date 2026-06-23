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Трамп: Техеран пристао на инспекције

23.06.2026 14:00

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Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже авионом Ер Форс Уан, у петак, 5. јуна 2026. године, на аеродром Мористаун у Мористауну, Њу Џерзи.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Техеран је пристао да се на неодређено вријеме врше инспекције у нуклеарним постројењима у Ирану, саопштио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је на мрежи "Трут сошл" написао да САД неће наставити поморску блокаду Ормуског мореуза, али да су спремне за тако нешто уколико буде неопходно.

Према његовим ријечима, да Иран није пристао на инспекције, не би било даљих преговора.

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"На основу тога и других великих уступака Ирана, пристао сам да се дозволи да Ормуски мореуз остане отворен, без даље поморске блокаде", навео је Трамп.

Амерички предсједник нагласио је да преговори са Ираном веома добро напредују.

/СРНА/

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Тагови :

Доналд Трамп

Техеран

Инспекција

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