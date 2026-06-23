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Тврди се да Русија губи: Једна мапа говори супротно

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 13:33

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Сукоб у Украјини
Фото: Tanjug/Iryna Rybakova/via AP

Руске снаге инфилтрирале су се у украјински град Константиновку, дио тзв. "појаса утврђења" и кључна "врата" према остатку Донбаса.

Украјински војници наводе да се цијели град, који је дио источних одбрамбених линија земље, практично налази у "сивој зони", односно више није под пуном контролом ниједне стране.

Руско министарство одбране тврди да су њихове снаге појачале операције на југозападу града и да опокољавају украјинске јединице.

Напредовање руских снага изазива забринутост да би оне могле сада да опколе и заузму Константиновку, што би им, пак, могло отворити пут даље према Краматорску и Славјанску, посљедњим великим украјинским упориштима у источном дијелу Доњецке области.

"Они улазе у подручја иза наших леђа, а у урбаним условима веома их је тешко потиснути", рекао је за ББЦ један украјински оператер дрона који дјелује на подручју Константиновке.

Такође, додаје да је ситуација прерасла у "велику кризу", како преноси британски "Телеграф".

Руски војници који напредују из смјера југа виђени су чак и на сјеверним ободима Константиновке.

Примјењујући стратегију сличну оној коришћеној при заузимању Покровска 2025. године, руске снаге су почеле да напредују уз бокове града како би га опколиле и пресјекле правце снабдијевања.

Неизвјесна судбина

Прошлог мјесеца медијски извјештаји, позивајући се на украјинске обавјештајне податке, тврдили су да су највиши руски команданти увјерили руског челника предсједника Владимира Путина да до краја године могу да заузму Краматорск и Славјанск, градове који чине центар одбрамбеног "појаса утврђења".

Такав би пробој Кремљ приближио остварењу једног од његових најважнијих циљева – освајању цијелог Донбаса.

Али, Кијев одбацује тврдње да је Константиновка окружена. Бригадни генерал Олександр Бакулин, командант 19. корпуса украјинске војске, тврдио је да "ситуација остаје под контролом" те да "непријатељ не остварује успјехе".

Ипак, признаје да се тренутно око 130 руских војника налази унутар града.

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Иначе, подсјећа "Јутарњи лист", украјински "појас утврђења" стратешки је важна одбрамбена линија дуга око 48 километара, а која се протеже сјеверним дијелом Доњецке области.

Она чини окосницу одбране истока земље, а састоји се од четири кључна града која Русија до сада није успјела да заузме – Славјанска, Краматорска, Дружкивке и Константиновке.

Иако је Кремљ више пута покретао офанзиве на том подручју, вашингтонски тинк танк Институт за проучавање рата (ИСВ) процјењује да би Русији, при садашњем темпу напредовања, за освајање остатка Доњецке области могло требати најмање двије године.

(Б92)

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Тагови :

Русија

Украјина

руска офанзива доњецк

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