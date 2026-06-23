Мистериозни нестанак добио најгори епилог? Тијело дјевојчице пронађено у парку

Аутор:АТВ редакција
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Ужас и невјерица владају у велшком градићу Блејна након што је у локалном парку пронађено тијело женске особе, само неколико дана након што је из центра града мистериозно нестала 14-годишња тинејџерка.
Полиција је одмах блокирала цијело подручје и покренула опсежну истрагу убиства!
Припадници полиције Гвента дошли су до стравичног открића у парку Дафрин у Блејни, у Велсу, синоћ, 22. јуна, непосредно послије 22 часа. Према првим информацијама, породица 14-годишње дјевојчице Лили, чији је нестанак раније пријављен, одмах је обавијештена о овом проналаску.
Иако званична идентификација тијела још увијек није извршена, сви трагови указују на најгори сценарио. Несрећна Лили посљедњи пут је виђена у суботу око 18.50 часова у Главној улици (Хај Стрит) у Блејни, након чега јој се изгубио сваки траг.
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Полиција је раније упутила апел јавности, описујући дјевојчицу као бјелкињу, високу око 160 центиметара, средње грађе и са дугом црном косом, надајући се да ће је пронаћи живу. Нажалост, потрага је окончана језивим проналаском у парку.
На терену велики број инспектора: Заједница у страху
Мјесто злочина је потпуно изоловано, а на терену је ангажован велики број полицијских снага и форензичара који чешљају сваки педаљ парка у потрази за доказима који би могли довести до убице.
Виши истражни службеник, главни инспектор Стивен Томас, свјестан је панике која је завладала међу грађанима: „Потпуно разумијемо да ће ово изазвати огромну узнемиреност и забринутост у нашим заједницама. Тренутно имамо велико полицијско присуство у овом подручју док је у току интензивна истрага како би се утврдиле све околности ове трагичне смрти.“
Инспектор је додао да су службеници на терену доступни свим уплашеним грађанима за разговор и апеловао на апсолутно све који имају било какву информацију, или су видјели нешто сумњиво у суботу увече, да се хитно јаве полицији путем званичних канала. Клупко овог свирепог злочина тек је почело да се одмотава, пише "The Sun"
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