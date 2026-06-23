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Лари прихватио оставку Стармера: Мачак који је преживио шест премијера

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:16

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Мачак Лари
Фото: Screenshot/Youtube

Мачак Лари, званични „главни ловац на мишеве“ у британској влади, надживио је шест премијера Уједињеног Краљевства и остаће у Даунинг стриту и након одласка премијера Кира Стармера, преноси портал ЛБЦ.

На незваничном сатиричном налогу посвећеном Ларију на мрежи Икс објављена је шаљива порука поводом оставке премијера, уз напомену да ће тиграсти мачак ускоро живјети са својим седмим премијером.

„Прихватио сам оставку Кира Стармера као мог главног слугу и позвао Ендија Бернама да изнесе детаље о томе колико оброка дневно ће ми давати“, наводи се у објави.

Од азила до Даунинг стрита

Деветнаестогодишњи мачак, који је 2011. године доведен у сједиште британске владе, постао је један од ријетких сталних становника Даунинг стрита током бројних политичких промјена.

Лари је у кабинет премијера стигао током мандата Дејвида Камерона, након што је усвојен из прихватилишта због својих способности у лову на мишеве.

Од тада је „испратио“ Дејвида Камерона, Терезу Меј, Бориса Џонсона, Лиз Трас, Ришија Сунака и Кира Стармера, који је у понедјељак поднио оставку на мјесто премијера.

Симбол британске политике

Током боравка у Даунинг стриту, Лари је постао својеврсни симбол британске политичке сцене.

Сусрео се са бројним свјетским лидерима, укључујући бившег предсједника САД Барака Обаму и украјинског лидера Володимира Зеленског, а познат је по „сукобу“ са мачком Палмерстоном из Министарства спољних послова и по томе што је отјерао лисицу.

Одлазак Стармера значи да ће Лари коначно поново имати број 10 само за себе, јер је премијер пореметио равнотежу куповином мачића по имену Принц, наводи британски портал.

„Несугласице“ и шале о Ларију

Шкотски секретар Ијан Мари није био обожавалац Ларија, назвавши мачку „малим кретеном“ и несарадљивом када је покушао да се фотографише са њом.

Он се нашалио да је Лари „најнесрећнија животиња коју ћете икада срести“ и окривио за то премијере из посљедње деценије.

Легенда Даунинг стрита

Лари је првобитно ангажован због проблема са глодарима у историјској згради британске владе, а упркос годинама и ранијим спекулацијама о повлачењу, за сада остаје на својој функцији, преноси Глас Српске.

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Тагови :

Кир Стармер

Велика Британија

мачка

оставка

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