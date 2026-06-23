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Када и како ће се бирати нови премијер Велике Британије?

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:57

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Када и како ће се бирати нови премијер Велике Британије?
Фото: Pixabay

Сер Кир Стармер поднио је оставку, због чега ће биће одржани избори за новог лидера Лабуристичке партије и британског премијера.

Енди Барнам, који је постао посланик 19. јуна након побједе на допунским изборима у Макерфилду, тренутно дјелује као фаворит да буде изабран за лидера без противкандидата.

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Управни орган Лабуристичке партије још није званично потврдио распоред.

Међутим, Кир Стармерје рекао да би волио да кандидатуре буду отворене 9. јула, дан након самита НАТО, којем ће по свему судећи присуствовати.

Сваки посланик Лабуристичке партије који жели да се нађе на коначном гласачком листићу мораће да добије подршку најмање 20 одсто лабуристичких посланика, што тренутно износи 81 посланика (укључујући и самог кандидата).

Кандидате такође морају номиновати најмање 5 одсто локалних партијских организација или најмање три "придружена" тијела, од којих два морају бити синдикати, а та тијела морају представљати најмање 5 одсто укупног броја чланова придружених организација.

Придружене организације Лабуристичке партије чини 11 великих синдиката, њихова сестринска Кооперативна партија и више од 20 социјалистичких удружења.

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Када се завршавају кандидатуре?

Управни орган Лабуриста, Национални извршни комитет (НЕЦ), саопштио је да ће ускоро договорити распоред избора новог лидера.

Скај Њуз сазнаје да би то могло да буде 16. јула, када парламент почиње љетну паузу.

Ко може да гласа?

Након затварања кандидатура, сви чланови Лабуристичке партије који су непрекидно чланови најмање шест мјесеци пре објављивања распореда избора имају право гласа.

Сваки гласач има само један глас, што значи да не може да гласа и као појединац и као члан синдиката.

Чланови гласају тако што кандидате рангирају по редослиједу својих преференција (систем алтернативног гласања).

Колико гласова је потребно за побједу?

Побједник мора да добије више од половине свих важећих гласова.

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Ако ниједан кандидат не добије тај број гласова као први избор, гласови се прерасподјељују према сљедећим преференцијама све док један кандидат не добије најмање половину гласова.

Када ће нови лидер бити изабран?

Побједник се обично објављује неколико дана након затварања кандидатура.

Стармер је рекао да ће након избора нови лидер бити на функцији до 1. септембра, када се парламент враћа са љетне паузе.

Шта се дешава ако само један посланик добије довољан број номинација?

Тада се избори завршавају. Тај посланик постаје лидер Лабуристичке партије, а самим тим и премијер.

Скај Њуз сазнаје да би нови лидер у том случају био постављен убрзо након гласања, 17. или 18. јула - што значи да би он, а не Стармер, био премијер током финала Светског првенства 19. јула.

Нови премијер би одмах морао да се суочи са самитом ЕУ у Бриселу 22. јула, на којем је требало да се разговара о "ресетовању" односа између Лондона и ЕУ. Међутим, ЕУ је сада саопштила да ће одложити самит због оставке премијера.

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Барнам је раније подржавао поновни улазак у ЕУ "на дужи рок", али је недавно негирао да би водио кампању за то.

Ко ће се кандидовати?

Барнам, који је побиједио на допунским изборима у Макерфилду у петак, рекао је да ће се кандидовати, а његови савезници кажу да се нада да ће добити најмање 200 номинација.

Вес Стритинг, који је недавно поднио оставку на место министра здравља због Стармеровог вођства, раније је рекао да ће се кандидовати, али је сада саопштио да неће и да ће подржати Барнама.

Стармер неће бити кандидат, иако би аутоматски био на гласачком листићу када би то желио.

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Сваки други посланик може да се кандидује, али мора да добије подршку још 80 посланика како би се нашао на гласачком листићу.

Због броја посланика, највише пет кандидата може бити на гласачком листићу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Велика Британија

Кир Стармер

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