Пуцњава у библиотеци: Има мртвих, рањено једно дијете

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двије особе су погинуле у пуцњави која се догодила једној библиотеци у Калифорнији, саопштила је локална полиција.
Пуцњава се догодила у граду Чику на сјеверу ове америчке државе, а један осумњичени је у притвору, преноси Асошиејтед прес.
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Полиција је навела да је одговорила на позив у којем су се чули звуци пуцњаве и врисци људи из библиотеке.
– Када су полицајци ушли у библиотеку, осумњичени је побјегао на задња врата. Додатне снаге реда иза библиотеке привеле су осумњиченог – рекао је начелник полиције Били Олдриџ.
Према његовим ријечима, тај инцидент је веома тужан и трауматичан за многе људе.
Улице око библиотеке су привремено затворене, а за људе који су били у згради постављен је центар за поновно окупљање породица.
Једно дијете је превезено у болницу са лакшом повредом.
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Полиција није објавила име осумњиченог нити детаље о томе шта је изазвало пуцњаву, али је навела да вјерује да је стријелац дјеловао сам.
АП додаје да је полиција рекла неће објавити имена убијених док се не обавијесте најближи рођаци.
Локалне власти позвале су људе да избјегавају одлазак у то подручје.
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