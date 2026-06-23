Велика акција у Грачаници: Претреси на више локација због дроге

На подручју Грачанице у току је велика полицијска акција у којој се врше претреси на више локација, а мета су лица осумњичена за шверц наркотика.

Како је саопштено, акција је услиједила након вишемјесечне детаљне истраге коју су водили инспектори Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК и Полицијске управе Грачаница.

"Претреси се врше по наредби Општинског суда у Грачаници, а под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона. Акција се проводи због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело 'Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога'",навели су из МУП-а ТК.

Више информација о ухапшенима и пронађеној дроги биће познато током дана, по окончању свих полицијских активности на терену.