Сутра сунчано и веома топло

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано и веома топло уз малу до умјерену облачност.
У другом дијелу дана очекује се развој облачности који увече на сјеверу доноси локалне пљускове са грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни. Јутарња температура ваздуха од 14 до 20, на југу до 24, а дневна од 28 до 33, на југу до 37 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Данас је било мало до умјерено облачно и сунчано вријеме.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 10, Хан Пијесак 20, Калиновик и Иван седло 21, Мраковица, Соколац и Чемерно 22, Гацко и Кнежево 23, Сребреница, Сарајево 25, Дринић, Зворник, Тузла 26, Вишеград, Мркоњић Град, Рудо, Фоча, Шипово, Бугојно, Ливно 27, Рибник, Дрвар 28, Градачац, Неум и Зеница 29, Бањалука, Бијељина, Билећа, Добој, Србац и Јајце 30, Нови Град, Приједор, Бихаћ и Сански Мост 31, Мостар и Требиње 32 степена Целзијусових.
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