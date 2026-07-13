Потврђене оптужнице у случају пада надстрешнице у Новом Саду

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони суд у Новом Саду преиначио је рјешење Вишег суда у Новом Саду од 24. децембра 2025. године у случају пада надстрешнице.
Суд је на тај начин потврдио оптужницу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду у односу на окривљене Јелену Танасковић, Горана Весића, Аниту Димоски, Милана Спремића, Марину Гавриловић и Дејана Тодоровића.
Виши суд у Новом Саду обуставио је у децембру поступак против Горана Весића и још пет окривљених у случају пада надстрешнице, наводећи тада да је веће нашло да нема довољно доказа за оправдану сумњу да су они извршили кривична дјела која су предмет оптужбе.
У данашњем саопштењу наводи се да је на сједници вијећа одржаној 15. јуна 2026. године Апелациони суд у Новом Саду усвојио жалбу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и преиначио рјешење Вишег суда у Новом Саду тако што је у односу на окривљене Јелену Танасковић, Горана Весића, Аниту Димоски, Милана Спремића, Марину Гавриловић и Дејана Тодоровића, потврдио оптужницу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду.
Они се терете због кривичног дјела тешко дјело против опште сигурности из члана 288. став 2. Кривичног законика (КЗ) у вези са кривичним делом изазивање опште опасности из члана 278. став 3. у вези са ставом 2. КЗ
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То практично значи да су отклоњене препреке да се закаже суђење у случају пада надстрешнице и да ће се судити свима који су се нашли у првој верзији ове оптужнице.
Жалбе бранилаца окривљених Небојше Шурлана, Слободана Наумовића, Милана Јелкића, Љиљане Милић Марковић, Јасне Стојиљковић Милић, Зорице Славковић Марјановић и Душана Јанковића, суд је одбио као неосноване.
Они се терете због кривичног дјела тешко дело против опште сигурности из члана 288. став 2. КЗ у вези са кривичним дјелом непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из члана 281. став 1. КЗ.
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