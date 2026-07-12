Умро новинар Стефан Цветковић: Био на издржавању затворске казне

Аутор:АТВ редакција
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Новинар из Беле Цркве Стефан Цветковић (56) преминуо је на Војномедицинској академији (ВМА).
Стефан Цветковић је био на издржавању затворске казне, а због здравственог стања збринут је на ВМА, преноси Блиц.
Управа за извршење кривичних санкција је навела да је Цветковић преминуо јутрос на ВМА, гдје се налазио од 24. јуна, пошто је претходно био медицински збринут у Специјалној затворској болници у Београду.
– У складу са законском процедуром, обавијештени су полиција, тужилаштво и породица преминулог – навела је Управа и додала да подаци о лијечењу осуђеника, као и сви други подаци који се налазе у медицинском картону осуђеника не могу бити објављени јер су заштићени Законом о заштити података о личности и другим законима који се регулишу права пацијената, пренијела је Нова.
Цветковић је био оснивач и уредник ТНТ телевизије и Белоцркванских новости.
Посебну пажњу јавности привукао је 2018. године када је пријављен његов нестанак у Белој Цркви. Тада је полиција саопштила да је пронађено његово возило са отвореним вратима и упаљеним свијетлима, након чега је за њим покренута потрага.
Он је пронађен послије тридесеточасовне полицијске потраге. Касније је осуђен због лажирања своје отмице.
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