Истрага о концерту у „Енигми“ открива низ спорних детаља: Криминално обезбјеђење, утаја пореза и незаконит наступ

Аутор:АТВ редакција
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Организатор концерта у дискотеци “Енигма” није имао потребне дозволе за одржавање наступа пјевачице Андреане Чекић. Поред обављања дјелатности за коју нису регистровани, на концерту су радили и непријављени конобари као и радници обезбјеђења који се налазе у евиденцијама МУП-а Републике Српске, показују подаци из истраге, а у које је портал Провјерено имао увид.
Догађај у дискотеци у власништву Слободана Ђ. организовао је Марко Л. који је све пријавио на дан концерта, иако је законски рок 72 часа. Марко Л. у свом исказу признао је да није имао дозволе за рад.
Према сазнањима до којих је портал Провјерено дошао, истрага указује на то да иза Марка Л., као званичног организатора, заправо стоји безбједносно интересантно лице Милутин Даниловић. Надаље, оперативни подаци показују да је комплетна роба и пиће за потребе наступа набављена из подрума пића у власништву Даниловића, док је за ангажовање нелегалне редарске службе био задужен Тодор Мочевић, иначе Даниловићев шурјак.
Када се узме у обзир цијена закупнине, пића, као и конобара и чланова обезбјеђења који нису овлаштени за ту дјелатност дође се до рачунице од више од 50.000 КМ непријављеног новца, односно заобилажења законских обавеза и утаје пореза.
Посебну тежину овом случају дају управо подаци о ангажованом обезбјеђењу. Тодор Мочевић се налази у службеним евиденцијама. Током априла 2026. године запримљене су информације да Мочевић, заједно са Марком Вуковићем, Ђорђем Цицовићем и Славишом Јанковићем званим Рода, организује уличну продају наркотика на подручју Пала и Источног Сарајева. Према истим изворима, заштиту за криминалне активности Мочевићу пружа управо његов зет Милутин Даниловић.
Иначе, Мочевић је одраније познат органима гоњења – лишаван је слободе у фебруару 2025. године од стране ПС Пале, као и у акцији САЈ-а, због кривичних дјела насилничко понашање и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Покушај да се овај догађај представи другачије од чињенице да је ријеч о нелегалном догађају, гдје је почињено више прекршаја и кривичних дјела, многи оцјењују као предизборни додворавање бирачима. У прилог томе говори и чињеница да се на снимцима који круже интернетом виде лица која бјеже од полиције, па се намеће питање да ли бјеже они који нису криви или нешто не крију или то потврђује да је ријеч о безбједносно интересантним лицима.
Из МУП-а Српске потврђено је да је ријеч о догађају за које нису постојале адекватне дозволе, а начелника Пала Дејана Којића питају да ли је могуће да није знао да објекат у којем се окупља 500 људи нема адекватну дозволу за рад.
Република Српска
МУП Српске: Угоститељски објекат контролисан у Палама није регистрован за ту дјелатност
“Да нема све потребне сагласности као и сви други угоститељи, од противпожарне сагласности до бројних других којима се гостима гарантује да се ради о безбједном мјесту”, наводи се у саопштењу из МУП-а.
Указују да послове обезбјеђења у наведеном објекту обављају лица која пролазе кроз службене евиденције МУП-а и да ни на који начин не би могли да обављају те послове, као и да постоји оперативна информација да се управо неки од њих баве незаконитом продајом наркотика на подручју његове општине.
“Да ли начелник зна да се ови послови обезбјеђења могу обављати само у складу са Закон о обезбјеђењу лица и имовине и приватним детективским дјелатностима Републике Српске?!”, упитали су из МУП-а.
Из МУП-а Српске су указали да несреће попут оне у ноћном клубу у Кочанима у Сјеверној Македонији у којој је страдало много младих људи, упозорење су свима да треба учинити све да се такве ствари не понове.
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