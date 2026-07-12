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Залазје: Обиљежене 34 године од страдања Срба - злочин без казне

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 14:07

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Залазје парастос
Фото: RTRS

У Залазју код Сребренице обиљежене су 34 године од страдања 69 српских цивила и војника, које су на Петровдан 1992. године у сребреничким селима Сасе и Залазје и братуначким Биљача и Загони убили припадници муслиманских снага.

Осим већег броја грађана, парастосу су присуствовали потпредсједник НСРС Петко Ранкић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Марко Милисав и министар саобраћаја Зоран Стевановић.

Парастосу су претходиле посјете породицама страдалих Срба, војничком гробљу у Братунцу и стратиштима у Биљачи и Сасама, гдје је положено цвијеће и одата почаст погинулим.

Осим 69 погинулих и великог броја рањених, тог трагичног Петровдана у сребреничким и братуначким селима нестала су 22 Србина, од којих је 10 случајно пронађено и ексхумирано 10. јуна 2011. године из масовне гробнице на Залазју, приликом тражења настрадалих Бошњака.

Посмртни остаци страдалих су послије више од годину идентификовани и сахрањени на Петровдан 2012. године, док су двојица војника пронађени обезглављени на сметљишту, ексхумирани, идентификовани и сахрањени раније.

Десет несталих још није пронађено и њима се губи траг у логору у бившој сребреничкој полицијској станици. Од заробљених нико није преживио и нико није одговарао за њихова убиства.

Настављајући систематско планско етничко чишћење српских простора започето у априлу, бројне муслиманске снаге из Сребренице, под командом Насера Орића су 12. јула 1992. године упале у више српских села у сребреничкој и братуначкој општини убијајући, пљачкајући и палећи све што су стигле. За ове, као и за многе друге масовне злочине почињене над Србима из Сребренице и средњег Подриња, још нико није одговарао.

(РТРС)

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Тагови :

Парастос

споменик

Сребреница

Залазје

положени вијенци

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