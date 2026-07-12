Logo

Возачи опрез! Гужве на границама

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 11:19

Коментари:

0
Гранични прелаз Рача
Фото: AMSRS

Фреквенција возила појачана је на неколико граничних прелаза на излазу из БиХ ка Хрватској и Црној Гори, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Возила дуже чекају на прелазима Градишка, Дољани, Велика Кладуша и Изачић на излазу из БиХ ка Хрватској.

Интензитет саобраћаја појачан је и на прелазима Делеуша у Зупци на излазу из БиХ ка Црној Гори, преноси Срна.

Из АМС-а су напоменули да је стање на граничним прелазима промјенљиво и да су дужа задржавања очекивана с обзиром на то да је сезона годишњих одмора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АМСРС

гужве на граници

Стање на границама

Коментари (0)

Прочитајте више

Одрон у Карановцу

Друштво

АМС РС: Коловози мјестимично мокри, учестали одрони

4 ч

0
Гранични прелаз Градина колона возила појачана фреквенција

Друштво

Почела викенд гужва: Колоне на граничним прелазима

1 д

0
Аквана представља велики водени парк и спортски центар у Бањалуци.

Бања Лука

Игре без граница у суботу на "Аквани": Бесплатна забава за све генерације

2 д

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Свијет

Шта ће бити након септембра? Девет држава писало ЕУ због контрола на границама

3 д

0

Више из рубрике

Промјенљиво вријеме данас уз повремене пљускове

Друштво

Промјенљиво вријеме данас уз повремене пљускове

3 ч

0
Одрон у Карановцу

Друштво

АМС РС: Коловози мјестимично мокри, учестали одрони

4 ч

0
beba porodilište

Друштво

У Српској рођено осам беба

4 ч

0
црква молитва литургија вјера пост

Друштво

Шта значи када на Петровдан дјетету поклоните јабуку и зашто се то ради баш тог дана

4 ч

0

  • Најновије

13

06

Мекгрегор након пораза: Налазим се у мрачном стању, то могу једино да опишем као пакао

13

03

Ево шта значи ако на Петровдан пада киша

13

02

Централна команда извела ударе на више војних база на југу Ирана

12

51

Исписана историја Свјетског првенства, Аргентина урадила нешто што нико није

12

40

Њујорк: Погледајте покретну мултимедијалну изложбу са документованим чињеницама о страдању Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима