Возачи опрез! Гужве на границама

Аутор:АТВ редакција
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Фреквенција возила појачана је на неколико граничних прелаза на излазу из БиХ ка Хрватској и Црној Гори, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Возила дуже чекају на прелазима Градишка, Дољани, Велика Кладуша и Изачић на излазу из БиХ ка Хрватској.
Интензитет саобраћаја појачан је и на прелазима Делеуша у Зупци на излазу из БиХ ка Црној Гори, преноси Срна.
Из АМС-а су напоменули да је стање на граничним прелазима промјенљиво и да су дужа задржавања очекивана с обзиром на то да је сезона годишњих одмора.
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