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Шта ће бити након септембра? Девет држава писало ЕУ због контрола на границама

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 08:22

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Европска унија суочава се с новим захтјевом држава чланица које упозоравају да постојећи услови нису довољни за потпуно несметану примјену новог Система уласка и изласка (Entry/Exit System – ЕЕС).

Због проблема у првим мјесецима примјене, девет европских земаља затражило је од Европске комисије да продужи важење посебних мјера које олакшавају рад граничних служби.

Како преноси Политико, позивајући се на заједничко писмо од 7. јула, Белгија, Француска, Њемачка, Грчка, Италија, Малта, Низоземска, Португал и Швицарска обратиле су се европском повјеренику за унутрашње послове Магнусу Брунеру. У писму наводе да су досадашња искуства показала "значајне потешкоће" у примјени система, које, како истичу, не би требало потцијенити.

Траже продужење након 6. септембра

Иако су министри потврдили подршку пуној примјени Система уласка и изласка, од Европске комисије траже да државама чланицама омогући кориштење уграђеног ванредног механизма и након 6. септембра 2026. године, када би та могућност према важећим правилима требала престати важити.

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Тај механизам омогућава граничним службама да у изузетним околностима привремено обуставе узимање отисака прстију и скенирање лица путника како би се смањиле гужве на граничним пријелазима. Истовремено, сви уласци и изласци из шенгенског простора и даље се уредно евидентирају.

У писму се од Европске комисије такође тражи да прије истека постојећих правила државама чланицама достави писане гаранције да ће овај механизам бити продужен.

Комисија поручује да је у сталном контакту са државама

Гласноговорник Европске комисије Маркус Ламерт изјавио је да Комисија поздравља, како је рекао, "изричиту преданост" ових држава пуној проведби система ЕЕС и систематској регистрацији свих путника који нису држављани Европске уније.

Подсјетио је да постојеће законодавство већ предвиђа одређени степен флексибилности, укључујући могућност привремене обуставе прикупљања биометријских података током љетног периода.

Додао је и да Европска комисија остаје у "блиском и конструктивном контакту" с неколико држава чланица које се суочавају с потешкоћама на појединим граничним прелазима.

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Захтјев девет држава долази у тренутку када аеродроми, авиокомпаније и трајектни превозници упозоравају да нови систем током љетне туристичке сезоне ствара дуге редове и оперативне потешкоће.

Представници сектора сматрају да технички и оперативни изазови вјероватно неће бити отклоњени прије почетка септембра.

Европска комисија за сада није сигнализирала да планира продужити постојеће мјере флексибилности након 6. септембра нити шире суспендовати примјену система ЕЕС, преноси Ослобођење.

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Тагови :

ЕЕС Систем

ЕЕС

Гранични прелаз

Европска унија

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