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Нова правила око техничких прегледа аутомобила

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 08:48

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Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

Посланици у Европском парламенту усвојили су нацрт стајалишта о новим правилима која би требала ступити на снагу, а тичу се обављања техничког прегледа аутомобила.

Нова правила допуштала би да се технички преглед аутомобила обави и у другој држави чланици ЕУ-а, која није држава његове регистрације. Возачи би тада добили привремену ЕУ потврду о исправности возила која би важила шест мјесеци, док би се сљедећи преглед морао обавити у држави чланици у којој је возило регистровано.

Оно што се предлаже је и периодични преглед система помоћи возачима као што су провјера зрачних јастука и аутоматског кочење у нужди.

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Према најавама, требале би се прегледавати и одређене ставке релевантне за електричне аутомобиле и хибриде.

Једно од важнијих нових правила тицаће се сузбијања пријевара и манипулације бројачем километара на тржишту рабљених аутомобила.

Наиме, посланици подупиру нови захтјев да сервисне радионице биљеже стање километраже аутомобила и комбија те да произвођачи уносе податке из повезаних возила у националну базу података, преноси Нашабујштина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

правила

Технички преглед аутомобила

регистрација возила

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