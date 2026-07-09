Нова правила око техничких прегледа аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Посланици у Европском парламенту усвојили су нацрт стајалишта о новим правилима која би требала ступити на снагу, а тичу се обављања техничког прегледа аутомобила.
Нова правила допуштала би да се технички преглед аутомобила обави и у другој држави чланици ЕУ-а, која није држава његове регистрације. Возачи би тада добили привремену ЕУ потврду о исправности возила која би важила шест мјесеци, док би се сљедећи преглед морао обавити у држави чланици у којој је возило регистровано.
Оно што се предлаже је и периодични преглед система помоћи возачима као што су провјера зрачних јастука и аутоматског кочење у нужди.
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Према најавама, требале би се прегледавати и одређене ставке релевантне за електричне аутомобиле и хибриде.
Једно од важнијих нових правила тицаће се сузбијања пријевара и манипулације бројачем километара на тржишту рабљених аутомобила.
Наиме, посланици подупиру нови захтјев да сервисне радионице биљеже стање километраже аутомобила и комбија те да произвођачи уносе податке из повезаних возила у националну базу података, преноси Нашабујштина.
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