Logo

Минић и Остојић посјетили спомен-собу у Невесињу

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:46

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у посјети спомен-соби у Невесињу
Фото: АТВ

Обилсаком спомен-собе у Невесињу, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић започели су посјету овој општини.

Минића и Остојића дочекао је предсједник Борачке организације Невесиња Синиша Шиповац.

У наставку посјете, Минић и Остојић требало би да разговарају са дјецом погинулих бораца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Радан Остојић

Невесиње

Невесињска пушка

Коментари (0)

Прочитајте више

Поглед на поплављене низводне области резервоара Лиулан након што је пробијен због јаких киша у Хенгџоу, град Нанинг, јужнокинески аутономни регион Гуангки Зхуанг у понедељак, 6. јула 2026.

Свијет

Ужас током поплава у Кини: Бујица однијела фарму змија

1 ч

0
Сателит лети изнад планете Земље.

Наука и технологија

Сателитски интернет Илона Маска стиже у БиХ: Коме ће Старлинк бити најкориснији?

1 ч

0
Противградна заштита Српске ракетирала без одмора

Друштво

Противградна заштита Српске ракетирала без одмора

1 ч

0
Цивилна заштита интервенисала због зоље

Друштво

Цивилна заштита интервенисала због зоље

1 ч

0

Више из рубрике

Полицијски службеници Полицијске управе Градишка уручили су новчану помоћ и основне животне намирнице Дијани Ћулибрк из Градишке, самохраној мајци троје дјеце.

Градови и општине

Хуманост на дјелу: Полицајци из Градишке помогли самохраној мајци троје дјеце

1 ч

0
Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

Градови и општине

Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

17 ч

1
Запаљене свијеће горе

Градови и општине

Oво мјесто крије имена 1.560 српских жртава: Породице и даље траже правду

21 ч

0
Скупштина општине Вишеград

Градови и општине

"Отварам расправу, затварам је, ко је за, сви, нико против": Апсолутна већина у СО Вишеград

1 д

0

  • Најновије

10

58

Интернет експлодирао: Људи шокирани чиме мајка храни дијете, прште оптужбе

10

48

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

10

47

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

10

42

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

10

34

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима