Минић и Остојић посјетили спомен-собу у Невесињу

Аутор:АТВ редакција
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Обилсаком спомен-собе у Невесињу, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић започели су посјету овој општини.
Минића и Остојића дочекао је предсједник Борачке организације Невесиња Синиша Шиповац.
У наставку посјете, Минић и Остојић требало би да разговарају са дјецом погинулих бораца.
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